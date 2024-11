Toni Clapés i Marta Romagosa, una història d'amor bonica entre Rac1 i Catalunya Ràdio

La història de Toni Clapés i Marta Romagosa és una d'aquelles relacions que han transcendit el que és professional al món de la ràdio catalana. Tots dos són figures reconegudes als mitjans catalans: Toni Clapés ha estat una de les veus més emblemàtiques de RAC1. Mentre que Marta Romagosa ha destacat com una periodista compromesa i propera a Catalunya Ràdio.

Junts, han protagonitzat una de les històries d'amor més comentades i estimades al món de la ràdio catalana, demostrant que l'amor pot sorgir als llocs més inesperats possibles. Tots dos tenen 57 anys i tenen una filla amb 20 anys, Emma.

De la ràdio a la vida personal

Toni Clapés i Marta Romagosa es van conèixer a l'entorn laboral, però el que va començar com una relació professional aviat es va convertir en una mica més. La història d'amor ha crescut entre estudis d'enregistrament, micròfons i les ones de la ràdio catalana. Toni Clapés és conegut pel seu treball en programes com Versió RAC1.

On el carisma i el sentit de l'humor l'han convertit en un dels presentadors més estimats per l'audiència. D'altra banda, Marta Romagosa ha estat una de les veus principals de Catalunya Ràdio, on ha demostrat la seva habilitat per connectar amb el públic de manera propera i sincera.

La relació entre Clapés i Romagosa sempre ha estat caracteritzada per ser discreta. Evitant aparèixer junts en esdeveniments públics i mantenint els detalls de la vida privada en un àmbit molt reservat.

Tots dos han preferit mantenir la seva vida personal fora del focus mediàtic, centrant-se en les seves carreres respectives i en la seva família. Tot i la naturalesa reservada de la seva relació, hi ha hagut moments en què no han pogut amagar l'afecte que es tenen. I aquestes petites mostres d'afecte han estat celebrades pels seus seguidors.

Una parella que comparteix la passió per la ràdio

El fet que tots dos treballin al món de la ràdio, compartint jornades, ha estat un dels factors clau perquè la seva relació sigui especial. Comparteixen la passió per la comunicació i, malgrat que treballen en emissores rivals, han sabut mantenir una relació molt saludable i equilibrada, demostrant que l'amor pot superar qualsevol competència professional. Tots dos entenen l'exigència i el compromís que implica treballar als mitjans, i això n'ha enfortit el vincle.

A diverses entrevistes, Toni Clapés ha esmentat la importància de comptar amb el suport d'ella per suportar els reptes de la seva carrera. A més va esmentar com es van conèixer dins aquest entorn laboral. "Ens vam conèixer a Catalunya Ràdio, a les escales d'emergència de l'emissora, un cargol endimoniat dins de l'edifici de la Diagonal", explicava Toni.

De la mateixa manera, Marta ha deixat clar que tenir al seu costat algú que entén les demandes de la feina ha estat fonamental. Per mantenir l'equilibri entre la seva vida personal i professional. Aquest suport mutu ha estat clau en la solidesa de la relació.