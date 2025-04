Anunci urgent sobre el complicat estat de salut d'Ernest de Hannover

per Iker Silvosa

La reialesa europea torna a contenir l'alè davant una preocupant notícia relacionada amb el príncep Ernest de Hannover. Aquest polèmic aristòcrata alemany, conegut tant pel seu matrimoni encara vigent amb Carolina de Mònaco com pels seus múltiples escàndols, torna a protagonitzar titulars. No obstant això, en aquesta ocasió la preocupació és màxima, ja que el seu estat de salut ha patit un nou revés, generant alarma en el seu cercle íntim i entre seguidors de la reialesa.

Des del passat 3 d'abril, Ernest roman ingressat a la prestigiosa clínica Rúber Internacional, ubicada a Madrid. Encara que inicialment es va especular que aquest ingrés podria estar relacionat amb complicacions derivades d'una recent operació de maluc, la seva actual parella, Claudia Stilianopoulos, ha confirmat que el motiu és diferent i ha decidit mantenir en privat els detalls d'aquesta nova malaltia. L'artista i filla de la recordada Pitita Ridruejo ha demanat respecte i privacitat en aquests moments tan delicats.

| El Español

El príncep roman aïllat a la Unitat de Cures Intensives (UCI), sense possibilitat de rebre visites. Aquesta situació, sumada a la falta d'informació concreta sobre el seu diagnòstic, ha provocat encara més incertesa sobre el seu estat actual. Diversos mitjans, a més, asseguren que en els últims dies, l'aristòcrata germànic ha empitjorat. Al llarg dels últims mesos, aquest és ja el segon episodi seriós que pateix Ernest de Hannover, qui fa temps que arrossega diferents problemes de salut que han obligat a diverses hospitalitzacions des de començaments d'any.

Declaracions oficials i reaccions

Claudia Stilianopoulos ha estat la principal encarregada de mantenir informats tant a familiars com a la premsa. La reconeguda escultora ha manifestat que, malgrat no poder acompanyar-lo físicament a la UCI, es manté en permanent contacte amb els metges per estar al corrent de qualsevol canvi en l'evolució de l'aristòcrata alemany.

Juntament amb Claudia, els fills grans d'Ernest han demostrat estar pendents en tot moment. Christian de Hannover i la seva esposa, Alessandra de Osma, residents des de fa anys a Madrid, han estat vistos acudint al centre mèdic en reiterades ocasions, reflectint la gravetat de l'assumpte. No obstant això, l'absència de Carolina de Mònaco i la seva filla comuna, Alexandra, resulta especialment cridanera. Mare i filla mantenen una notable distància emocional amb Ernest des de fa més de quinze anys, cosa que explica la seva falta d'implicació en aquests difícils moments.

La relació d'Ernest amb Espanya és especialment profunda. Després de separar-se de Carolina, encara que mai van formalitzar el seu divorci, el príncep alemany va trobar al nostre país un lloc idoni per iniciar una nova etapa sentimental al costat de Claudia Stilianopoulos. Tots dos es van conèixer a Eivissa l'any 2021 i, des de llavors, la seva relació ha anat enfortint-se fins a establir-se gairebé permanentment a Madrid, ciutat que també ha vist com els recents ensurts de salut de l'aristòcrata han estat tractats amb especial cura i discreció.

Davant aquest complicat panorama, la gran pregunta que tothom es fa és com evolucionarà l'estat de salut del príncep alemany. Lograrà recuperar-se ràpidament o estarem davant un procés llarg i complicat? Per ara, només queda esperar noves informacions oficials que aclareixin la seva evolució mèdica i permetin tranquil·litzar a aquells que segueixen de prop la vida del polèmic però sempre fascinant Ernest de Hannover.