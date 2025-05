Letícia Ortiz no perdona: La factura que passa a Elena de Borbó, a pagar

Al cor de la Zarzuela, on les tradicions eqüestres s'entrellacen amb la història de la monarquia espanyola, es gesta una tensió palpable entre la reina Letícia i la infanta Elena.

La passió d'Elena pels cavalls, heretada de la seva àvia i fomentada pel seu pare, el rei emèrit Juan Carlos I, ha estat una constant en la seva vida. No obstant això, aquesta afició, que antany va ser motiu d'orgull familiar, ara sembla ser una font de discòrdia a la Casa Reial.

L'afició d'Elena de Borbó pels cavalls

Des de fa dècades, la infanta Elena ha mantingut una estreta relació amb el món eqüestre. La seva dedicació la va portar a competir en esdeveniments de salt i a cuidar personalment dels seus cavalls, alguns dels quals resideixen a les instal·lacions construïdes per ordre de Juan Carlos I als terrenys de la Zarzuela. Aquestes instal·lacions, que inclouen estables i una pista d'entrenament, van ser concebudes per facilitar la pràctica de l'equitació sense necessitat de desplaçaments.

Amb el pas del temps i els canvis en l'estructura de la Casa Reial, la responsabilitat financera de mantenir aquestes instal·lacions va recaure completament en la infanta Elena. Segons informes, ella assumeix els costos mensuals que inclouen alimentació, cures de veterinaris, sous del personal i altres despeses associades al manteniment dels seus cavalls. Aquestes xifres, encara que no oficials, s'estimen en diversos milers d'euros mensuals.

La reina Letícia, coneguda pel seu enfocament modern i auster cap a la monarquia, ha mostrat preocupació per aquestes despeses. Fonts properes indiquen que Letícia considera que aquest tipus de desemborsaments no s'alineen amb la imatge que la Casa Reial desitja projectar en l'actualitat. Encara que la infanta Elena cobreix aquestes despeses de la seva pròpia butxaca, la proximitat de les instal·lacions al nucli de la família reial i la seva visibilitat pública han generat tensions.

Molt diferents entre elles

Fins al moment, no hi ha hagut declaracions oficials per part de la Casa Reial respecte a aquesta situació. No obstant això, experts en temes monàrquics assenyalen que aquest tipus de discrepàncies reflecteixen les diferències de visió entre els membres de la família reial.

Mentre que la infanta Elena representa una continuïtat de les tradicions i costums arrelades, la reina Letícia impulsa una imatge més moderna i adaptada als temps actuals.

L'opinió pública també s'ha dividit. Alguns ciutadans consideren que la infanta Elena té dret a mantenir les seves aficions, especialment si les finança amb els seus propis recursos. Altres, en canvi, opinen que, donada la seva posició i la visibilitat de les seves accions, hauria d'alinear-se més estretament amb la imatge que la monarquia busca projectar.

Aquest episodi posa de manifest les complexitats internes de la Casa Reial i com les diferències personals i de visió poden influir en la percepció pública de la institució. A mesura que la monarquia espanyola navega pel segle XXI, equilibrar la tradició amb la modernitat continua sent un desafiament constant.