Pilar Eyre retrata a Miquel Urdangarin: ‘No…’

En el discret univers de la Casa Reial espanyola, on cada pas dels seus membres és observat amb lupa, Miguel Urdangarin, el tercer fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, ha emergit recentment de l'anonimat. Amb 22 anys, la seva vida ha començat a captar l'atenció mediàtica, no per escàndols, sinó per decisions personals que revelen una faceta més humana i menys protocol·lària de la reialesa.

Pilar Eyre dona tots els detalls

Miguel, conegut pel seu perfil baix, va sorprendre en abandonar la carrera de Biologia Marina que cursava a la Universitat de Southampton, al Regne Unit.

Malgrat les expectatives posades en ell, va decidir no exercir en aquest camp i va optar per seguir la seva passió per l'esquí, inscrivint-se en un curs de monitor a Suïssa. No obstant això, un accident a les pistes li va causar una lesió al genoll dret, truncant temporalment els seus plans esportius.

| Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, @hola

Després de la seva recuperació, Miguel es va traslladar a Madrid, instal·lant-se al Palau de La Zarzuela juntament amb la seva àvia, la reina Sofia, i la seva germana Irene. Aquest moviment no només reflecteix un acostament familiar, sinó també una recerca d'estabilitat i nous horitzons professionals.

La periodista Pilar Eyre, experta en assumptes de la Casa Reial, ha ofert una visió crítica però comprensiva sobre Miguel. Al seu canal de YouTube, Eyre el descriu com "el savi de la família", destacant la seva intel·ligència i formació acadèmica. No obstant això, es pot notar certa ironia en les seves paraules. A més, també assenyala la falta d'un rumb professional definit, mencionant que, després dels seus estudis, Miguel no ha trobat una feina d'acord amb la seva formació.

En l'àmbit personal, Miguel ha estat vist en companyia d'Olympia Beracasa, una jove veneçolana de família acabalada. Tots dos es van conèixer a l'International School of Geneva i, després de retrobar-se a Madrid, han iniciat una relació que sembla consolidar-se amb el temps.

| Canva

Olympia, filla de l'empresari Alfredo Beracasa i l'exmodel Elizabeth Kane, estudia Comunicació i Mitjans a l'IE University de Madrid.

La parella ha estat vista en esdeveniments familiars, com la celebració del 87 aniversari del rei Joan Carles a Abu Dhabi, cosa que indica una acceptació dins del cercle íntim de la família reial.

La frase de la periodista Pilar Eyre és demolidora: "No treballa i s'ha ennoviat amb una veneçolana impressionantment bonica i milionària".