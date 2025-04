Leonor és planta després d'un greu problema al Juan Sebastián Elcano

per Mireia Puig

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano ha assolit el seu punt més crític. A mesura que el veler s'aproxima a les costes peruanes, l'hereva al tron espanyol enfronta no només els desafiaments físics de la navegació, sinó també una creixent pressió emocional que l'ha portat a sol·licitar el seu retorn anticipat a Espanya.

Un nou problema

Des del seu embarcament l'11 de gener a Cadis, Leonor ha recorregut més de 10.000 milles nàutiques, visitant països com Brasil, Uruguai i Xile. No obstant això, la travessia ha estat marcada per episodis de cinetosi severa, amb marejos i vòmits que la van obligar a romandre confinada a la seva cabina durant dies.

L'equip mèdic a bord va haver d'intervenir administrant-li sèrum intravenós i biodramina cada vuit hores per combatre la deshidratació i les nàusees persistents.

Un dels moments més crítics es va viure durant una guàrdia nocturna en alta mar, quan una onada de cinc metres va colpejar el vaixell, provocant que Leonor perdés l'equilibri i patís un fort cop al cap i al canell. Aquest incident va portar el comandant de l'Elcano a confinar-la novament a la seva cabina per precaució.

La Casa Reial controla la informació: Letícia Ortiz al comandament

La Casa Reial ha mantingut una postura de discreció respecte als problemes de salut de la princesa, limitant-se a compartir imatges de la seva participació en les activitats del vaixell. No obstant això, fonts properes a la institució han reconegut que Leonor ha enfrontat dificultats d'adaptació a l'entorn marítim, la qual cosa ha generat preocupació sobre el seu benestar i la seva capacitat per completar la travessia.

En una conversa telefònica amb els seus pares, la princesa va expressar el seu desig de tornar a Espanya, manifestant sentir-se aclaparada per la intensitat de la formació i les condicions a bord. El rei Felip VI, qui també va realitzar aquesta travessia en la seva joventut, la va animar a perseverar, recordant-li que la mar és un desafiament constant que forja el caràcter dels futurs líders.

Mentrestant, l'opinió pública s'ha dividit. Alguns sectors critiquen l'exposició de la princesa a condicions tan extremes, qüestionant si és necessari que l'hereva al tron enfronti tals desafiaments físics i emocionals. Altres, en canvi, valoren el seu esforç i consideren que aquestes experiències són fonamentals per a la seva formació com a futura cap d'Estat.

L'arribada de l'Elcano al port del Callao, al Perú, està prevista entre el 18 i el 22 d'abril. Serà llavors quan es determini si Leonor continuarà la travessia fins a la seva conclusió al juliol o si, atenent la seva sol·licitud i estat de salut, tornarà anticipadament a Espanya.