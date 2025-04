Karlos Arguiñano 'prohibeix' un aliment a la nit

per Mireia Puig

Durant dècades, Karlos Arguiñano ha estat una figura entranyable a les llars espanyoles, no només per les seves receptes "ricas, ricas", sinó també pels seus consells sobre hàbits saludables. En una recent emissió del seu programa "Cocina Abierta" a Antena 3, el xef basc ha generat debat en recomanar evitar el consum de pa a la nit, especialment a partir de certa edat.​

Els motius

En el seu característic to proper, Arguiñano va explicar que "el pa de la nit es converteix una mica en sucre, i a partir d'una edat se'ns va carregant la motxilla". Aquest comentari, realitzat mentre preparava una recepta en el seu programa, ha estat interpretat per molts com una advertència sobre els efectes del pa en el metabolisme nocturn.​

| Canva, Antena 3

El xef no demonitza el pa, però sí que suggereix consumir-lo amb moderació i preferiblement durant el dia, quan el cos està més actiu i pot cremar millor els carbohidrats. A més, recomana optar per pans integrals o de massa mare, que posseeixen un índex glucèmic més baix i són més beneficiosos per a la salut.

Expert dona la raó al cuiner basc

La recomanació d'Arguiñano ha estat recolzada per experts en nutrició, que coincideixen que el metabolisme es ralentitza a la nit, cosa que pot portar a una major acumulació de greix si es consumeixen carbohidrats en excés.

Així mateix, el xef ha compartit que porta més d'una dècada sense afegir sucre al seu cafè, destacant la importància de reduir el consum de sucres afegits en la dieta diària.

| Canva

A les xarxes socials, les opinions han estat variades. Alguns usuaris han elogiat la sinceritat i els consells del cuiner, mentre que altres han expressat el seu desacord, argumentant que el pa és un aliment bàsic en moltes cultures i que el seu consum moderat no hauria de ser motiu de preocupació.​

Aquest debat ha posat de manifest la influència de figures públiques com Arguiñano en les decisions alimentàries de la població. El seu enfocament en una alimentació equilibrada i conscient continua sent un referent per a molts.​