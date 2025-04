'Com si fos ahir' del 22 d'abril: L'Esteve surt de la presó, el Joel en perill

per Xavi Martín

Després dels dies de pausa per Setmana Santa, el capítol de Com si fos ahir del dimarts 22 d'abril tornarà carregat de noves emocions, trobades inesperades i situacions que prometen complicar encara més la vida dels protagonistes.

La Marta viu moments de gran inquietud quan creu haver vist l’Esteve pel carrer. Malgrat no estar-ne del tot segura, la sola idea que l’Esteve pugui estar a prop, li provoca una gran angoixa. Tenint en compte com funciona la justícia en aquest país, és una opció que no s’hauria de descartar.

L’Esteve és perillós i no s’aturarà. El Joel i la Isabel estan en perill. I la Marta i el Salva també. De moment, però, la Marta li diu al Selva que prefereix no dir-li al Joel ja que no està 100 % segura de que l’home que ha vist sigui el pare del noi.

La Patri canvia de feina

Mentrestant, La Barnateca incorpora una nova treballadora: la Patri. Aquesta nova etapa professional li ofereix l’oportunitat d’estabilitzar-se després de tots els conflictes que ha viscut recentment la seva família arran de la perillosa implicació de la Naiara amb el Ferni. La noia treballava a la Iaia però com ara l’espai ja no apareix a la sèrie, calia recol·locar-la.

La Patri comença amb il·lusió, i aviat té l’oportunitat de conèixer gent nova gràcies al càtering organitzat per l'Andreu i el Julio per celebrar els 25 anys de la seva ONG. En aquest context festiu, la Patri coneix el Bernat. Semblava que la seva relació amb el Toni Petit anava bé però tot podria canviar.

El Vicenç intenta boicotejar el casament de la Joana

Per altra banda, la Joana (Marta Angelat) rep un missatge burleta del Vicenç referent al seu casament amb la Paz. L’ex de la Joana fa referència, suposadament en broma, que ja no tenen edat de casar-se. La Paz no li dóna importància però la Joana dubta i creu que potser el Vicenç té raó.

Apareix l'Eugeni

Finalment, La Barnateca torna a ser escenari d’una trobada inesperada i prometedora. L’Eugeni apareix casualment al restaurant i inicia una conversa amb la Gemma que acaba amb la possibilitat de contractar un càtering per al seu hotel.

Aquest nou client no només ofereix una oportunitat empresarial valuosa per al negoci, sinó que a més resulta ser un home molt atractiu i seductor. La presència de l’Eugeni pot obrir noves portes tant a nivell professional com personal per a la Gemma, especialment després de les tensions viscudes recentment a La Barnateca.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 22 d’abril de 2025?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts. Tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà mirar en diferit en qualsevol moment.