L'entorn de Meghan Markle llança un atac contra Kate Middleton: 'És una...'

La Corona britànica no guanya per ensurts. Quan semblava que les aigües tornaven al seu curs després de mesos d'una incertesa asfixiant, un nou front s'obre en la ja de per si tempestuosa relació entre els Gal·les i els Sussex. La protagonista, de nou i molt al seu pesar, és Kate Middleton.

La Princesa de Gal·les ha viscut un annus horribilis marcat per una delicada cirurgia, un diagnòstic de càncer i una onada de teories conspiratives que van posar en escac la credibilitat del palau. Ara, just quan comença a reprendre les regnes de la seva vida, s'enfronta a una acusació tan inesperada com cruel.

Una acusació que arriba de l'entorn de Meghan Markle, amb qui està totalment distanciada. De fet, mai no van acabar de connectar. Els seus caràcters són molt diferents. Tot i que cap de les dues prové de l'aristocràcia, Kate Middleton sempre ha tingut molt clar quins són els seus deures dins de la monarquia anglesa. En canvi, Meghan Markle va voler imposar els seus propis criteris, generant greus conflictes familiars i institucionals.

Tot es va trencar entre elles al casament de Meghan amb el Príncep Harry. Una discussió pel vestit de la Princesa Charlotte va evidenciar una realitat que fins aleshores havia estat més o menys oculta.

L'acusació forta que arriba des de Califòrnia

Mentre Kate Middleton gestiona la seva recuperació amb una discreció i una fortalesa admirables, des de l'altra banda de l'Atlàntic sembla que s'ha orquestrat una nova campanya de desprestigi. Segons ha destapat el periodista expert en reialesa Richard Eden al Daily Mail, el cercle més proper a Meghan Markle i el Príncep Harry, conegut popularment com el "Sussex Squad", hauria començat a difondre un rumor malintencionat que ha caigut com un gerro d'aigua freda a Kensington.

Aquests seguidors acusen la Princesa de Gal·les de ser "mandrosa" i d'utilitzar el seu estat de salut com una excusa per eludir les seves obligacions institucionals. Un atac frontal i despietat que, segons Eden, ha commocionat profundament Kate, que ha fet un esforç titànic per gestionar la seva malaltia en la més estricta intimitat, protegint la seva família i a si mateixa de la voracitat de la pressió mediàtica. La cautela amb què ha gestionat la seva agenda ha estat, per a aquests crítics, una prova de deixadesa en lloc d'una mostra de prudència.

La resposta silenciosa i contundent de Kate

Lluny d'entrar en una guerra de declaracions, la resposta de Kate Middleton ha estat la seva pròpia agenda. El seu retorn a la vida pública, encara que gradual, ha estat una lliçó de compromís i resiliència. El punt d'inflexió va ser la seva reaparició al Trooping the Colour el passat juny, un gest simbòlic que va tranquil·litzar una nació preocupada. Tanmateix, ha estat en els seus actes més recents on ha demostrat la falsedat d'aquestes acusacions.

El passat 2 de juliol, la Princesa va fer una visita sorpresa al jardí de l'Hospital Colchester a Essex. Allà, no només va plantar un roser en el seu honor, sinó que va compartir amb altres pacients la seva pròpia vivència. Amb una transparència mai vista, va confessar com n'és de difícil l'etapa posterior al tractament. "Durant el tractament, un es mostra valent, estoic. I quan acaba, pensa: 'Puc tirar endavant', però en realitat, la fase que segueix és realment molt difícil", va admetre.

Aquestes paraules, carregades de vulnerabilitat, són la millor defensa contra aquells que l'acusen d'eludir les seves funcions. Kate està redefinint el seu rol, escoltant el seu cos i prioritzant el seu benestar, com va demostrar en cancel·lar la seva assistència al Royal Ascot. No és mandra, és una gestió intel·ligent i humana d'una pacient oncològica que, a més, és la futura reina d'Anglaterra.

Un camí ple d'obstacles i teories

Aquest nou atac se suma al malson que la Princesa va viure durant la seva absència. Recordem que, abans d'anunciar el seu diagnòstic en un emotiu vídeo, Kate va ser víctima de les teories més esbojarrades. Es va arribar a dir que el seu vídeo era producte de la intel·ligència artificial, que feia servir una doble per a les seves escasses aparicions o, en els rumors més cruels, que estava en coma.

Tot i que algunes figures públiques, com l'actriu Blake Lively, es van disculpar després de conèixer la veritat, la maquinària de l'odi a les xarxes socials mai no es va aturar. Per això, que ara l'atac provingui de l'entorn dels Sussex resulta especialment dolorós, reobrint ferides que semblaven començar a cicatritzar en la fracturada relació familiar.