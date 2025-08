Estupor al Regne Unit: Kate Middleton no trenca el protocol amb el príncep Jordi

per Xavi Martín

Un murmuri d'expectació recorre els passadissos de Buckingham i les redaccions de la premsa britànica. No es tracta d'un nou escàndol, sinó d'una decisió de profund calat que definirà el futur de la Corona. El protagonista és el jove Príncep Jordi, però l'arquitecta del seu destí ha estat la seva mare, Kate Middleton.

L'elecció del centre educatiu per a l'hereu al tron ha suposat un veritable punt d'inflexió, un debat intern en el si dels Gal·les que ha mantingut en suspens els observadors reials. I és que la decisió, encara que pugui semblar previsible, arriba després d'una llarga deliberació que revela les tensions entre el deure dinàstic i l'anhel d'una vida més normal.

El Palau de Kensington guarda un silenci sepulcral, com és costum en assumptes privats de la reialesa. Tanmateix, la premsa britànica, citant fonts properes a la família, ha confirmat el que molts sospitaven:el Príncep Jordi seguirà els passos del seu pare i el seu avi. La balança, finalment, s'ha inclinat cap a la tradició més arrelada, una elecció que no ha estat exempta de controvèrsia interna i que ha posat de manifest la notable influència de la Princesa de Gal·les.

La tradició s'imposa: Jordi anirà a Eton

Segons confirmen mitjans com People i el Mail on Sunday, el Príncep Jordi començarà els seus estudis al prestigiós Eton College a partir dels 13 anys.Aquesta institució, fundada el 1440 pel rei Enric VI, és més que un simple internat; és el bressol de primers ministres, líders mundials i, crucialment, de la reialesa britànica. El Príncep Guillem i el Príncep Harry es van formar entre els seus històrics murs, convertint aquest pas en un ritu d'iniciació gairebé ineludible per a un futur monarca.

L'elecció d'Eton, a pocs minuts de la seva residència familiar a Adelaide Cottage, garanteix la proximitat familiar, però també submergeix el jove príncep en un entorn exclusivament masculí i d'elit.

Per a la monarquia, la decisió reforça un missatge de continuïtat i estabilitat. Fonts properes asseguren que el Rei Carles III ha rebut la notícia amb gran satisfacció, veient en el seu nét el reflex d'un llegat que perdura.Tot i això, no cal oblidar que l'actual Rei d'Anglaterra ho va passar molt malament durant la seva estada a Eton perquè va ser víctima de bullying. Unes pràctiques que eren generalitzades i per les quals l'internat va demanar disculpes el 2024.

La maquinària d'Eton ja s'ha posat en marxa per rebre el seu alumne més il·lustre, preparant un entorn que, si bé és exigent, està acostumat a protegir la privacitat de la reialesa.

El debat de Kate: Marlborough com a alternativa moderna

El que fa aquesta decisió tan significativa no és el resultat final, sinó el camí que ha portat fins a ell. Kate Middleton, segons ha explicat la premsa britànica, va lliurar una batalla interna i, possiblement, amb el seu marit.

La Princesa de Gal·les guardava l'esperança que el seu fill pogués tenir una experiència educativa similar a la seva a Marlborough College, un internat mixt conegut pel seu enfocament més liberal i modern. Finalment no va aconseguir trencar el protocol. Un canvi que sí esperava part de l'opinió pública.

Kate va florir a Marlborough, un entorn que contrastava amb la seva difícil experiència prèvia en un col·legi només per a noies, i desitjava per al seu fill una atmosfera menys "encotillada" i elitista.

Aquest dilema representa a la perfecció la dualitat dels Gal·les: d'una banda, el seu deure de preservar una institució mil·lenària; de l'altra, els seus esforços per modernitzar-la i fer-la més propera. La possibilitat que els tres germans, Jordi, Carlota i Lluís, poguessin acudir junts a un centre mixt com Marlborough.

Es tractava d'una opció que, segons els experts, Kate valorava enormement. No només per la unió familiar, sinó també per alleugerir la càrrega de seguretat que suposa protegir els prínceps en diferents localitzacions. Tanmateix, el pes de gairebé 600 anys d'història i el destí d'un futur rei han estat factors determinants.

Aquest pas suposarà la primera separació acadèmica dels germans, un moment agredolç per a una família que ha demostrat en tot moment una gran unitat. Mentre Jordi es prepara per al rigor d'Eton,els seus germans continuaran a la més relaxada Lambrook School.