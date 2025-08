La confessió més dura del fill de la reina Camilla

per Xavi Martín

Encara que pugui semblar un tòpic, la vida dels personatges exposats a l'opinió pública no sempre és fàcil. Especialment en famílies que tenen relació de manera directa o indirecta amb les monarquies. És el cas de la família de la reina Camilla d'Anglaterra. De jove va mantenir un romanç amb l'aleshores príncep Carles. Un romanç que no estava ben vist pels valors morals de l'època. Isabel II ho va tallar de soca-rel... o almenys això creia.

La monarca anglesa volia evitar costi el que costi un escàndol semblant al del seu oncle, Eduard VIII, que va haver d'abdicar en casar-se amb la socialité estatunidenca Wallis Simpson. Simpson estava divorciada... dues vegades. Això era quelcom que no agradava al poble anglès dels anys 30 i Eduard no va tenir més remei que abdicar en el seu germà, qui seria el rei Jordi VI.

Els temps canvien i Carles i Camilla van reprendre la relació - si és que l'havien deixada mai - i la resta és àmpliament conegut.

| YouTube

Per tant, Camilla sempre ha estat exposada a l'opinió pública i la seva família també. No obstant això, hi ha qui, tot i la seva proximitat amb el tron, decideix traçar un camí propi, allunyat del soroll mediàtic i de les responsabilitats de la corona. Aquest és el cas de Tom Parker Bowles, el fill de la reina Camilla, un home que ha construït la seva pròpia història amb eines molt diferents de les que un podria imaginar.

Encara que la seva mare és la reina consort del Regne Unit i el seu padrastre el rei Carles III, la vida de Tom ha estat sorprenentment terrenal. Lluny dels palaus i les reverències, s'ha forjat una carrera com a reputat crític gastronòmic i escriptor. Tanmateix, darrere del seu èxit s'amaga una història d'esforç i una revelació impactant que ha deixat molts sense paraules, demostrant que la seva realitat dista molt de l'opulència que se li suposava.

"Probablement estaria mort": La sorprenent revelació de Tom Parker Bowles

La confessió va arribar durant la seva participació en el podcast White Wine Question Time, on Tom Parker Bowles va parlar amb una sinceritat aclaparadora sobre la seva joventut. Sense embuts, va afirmar que no haver tingut un fons fiduciari que li assegurés el futur va ser, en realitat, la seva salvació. "Probablement, estaria mort si l'hagués tingut", va sentenciar amb una calma que va fer la frase encara més potent.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Aquesta declaració aporta llum sobre una realitat que pocs coneixien. L'absència d'un coixí econòmic garantit el va obligar a buscar-se la vida com qualsevol altre jove. "Vaig haver de treballar com tothom", va explicar. Aquesta necessitat no només el va mantenir amb els peus a terra, sinó que també el va empènyer a descobrir la seva veritable vocació.

Abans de trobar la seva passió en l'escriptura culinària, va passar per feines ben diverses. Va recordar amb humor la seva etapa en una agència de relacions públiques de cinema, d'on va ser acomiadat per la seva impuntualitat. Aquell acomiadament el va submergir en un mar de dubtes: "Què dimonis faré ara?", es va preguntar aleshores, un sentiment amb el qual molts es poden identificar.

Records amb Isabel II i la faceta més desconeguda de Camilla

Tot i la seva vida allunyada dels focus principals, Tom Parker Bowles atresora anècdotes úniques al costat de la Família Reial. Durant l'entrevista, va compartir alguns moments entranyables amb la difunta Isabel II. Va rememorar, per exemple, la primera vegada que la va conèixer sent un nen i, pres dels nervis, va fer una reverència completa en lloc de la inclinació de cap protocol·lària.

| YouTube

També va explicar entre rialles com, el dia del casament de la seva mare amb l'aleshores príncep Carles, ell i la seva germana es van perdre al Castell de Windsor. Va ser la mateixa reina qui els va trobar i els va guiar amb paciència, com si fossin "dos cadells sorpresos", un record que humanitza la imponent figura de la monarca.

Més enllà de les anècdotes, Tom va oferir una visió íntima i familiar de la seva mare, la reina Camilla. La descriu com una cuinera intuïtiva i senzilla, que es regeix pel gust i la tradició familiar més que per mesures exactes. "Mai he seguit una recepta a la meva vida", l'ha sentit dir en més d'una ocasió.

Aquesta faceta es complementa amb detalls com la seva preferència per un telèfon mòbil bàsic per motius de seguretat i la seva estricta norma de no permetre telèfons a taula. La relació entre mare i fill és propera, encara que de vegades la distància imposada pel deure reial es fa notar. "De vegades només sé d'ella quan la veig a la televisió. Ah! És a Jersey", va bromejar amb afecte.