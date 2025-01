Laura Escanes rompe su silencio sobre las próximas Campanadas en TV3

La presentadora e ‘influencer’ Laura Escanes atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Tras triunfar el pasado Fin de Año presentando las Campanadas de TV3 junto al cantante Miki Núñez, la catalana está viviendo un inicio de 2025 cargado de proyectos ilusionantes. Y no solo eso: la pregunta que muchos se hacían sobre si repetirá en la próxima retransmisión de las uvas ya ha obtenido una respuesta clara.

En una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Escanes fue tajante al ser consultada sobre si volvería a ponerse al frente de la gran noche de la televisión catalana. “Siempre que quiera, para mí será un sí”, afirmó la presentadora, dejando la puerta abierta para regresar a uno de los eventos más seguidos de la pequeña pantalla en Cataluña. Cabe recordar que la última retransmisión de Campanadas en TV3 con Laura Escanes y Miki Núñez logró un 32,2% de cuota de pantalla y llegó a reunir a 824.000 espectadores de media (un 32,7% en el minuto de las uvas). A pesar de que la cifra fue ligeramente inferior a la del año anterior, la pareja repitió liderazgo indiscutible en su territorio.

| Instagram

Con este nuevo espaldarazo mediático, la también empresaria está cosechando un éxito notable en las redes sociales, donde goza de un gran número de seguidores, y en la televisión, donde su nombre suena cada vez con más fuerza gracias a diferentes formatos. Después de su paso por las Campanadas, Escanes participará en el concurso ‘Cuina com puguis’ y seguirá vinculada a la cadena pública catalana con la presentación de la tercera temporada de ‘La Travessa’, programa que la consolida como uno de los rostros emergentes de TV3.

Cambio de mentalidad

Para la joven barcelonesa, la clave de esta etapa está en la pasión que pone en cada proyecto. En sus redes, Escanes comparte habitualmente sus reflexiones, tanto sobre su evolución profesional como sobre su vida personal, siempre buscando la máxima naturalidad: “Siento que mi vida es inmejorable porque es única. No tendré otra y aprecio todos los momentos. Los buenos y los malos. Me gusta sentir intensamente, me gusta la vida así. Creo que tengo tantas historias y tantas vidas dentro de mí misma que da para más de un guion de peli, pero las historias me las guardo para los míos. Sólo quiero seguir viviendo así de intensamente siempre. Disfrutando y aprendiendo por el camino”.

| TV3

Estas palabras resumen a la perfección el estado de ánimo de la presentadora, que combina su faceta ‘influencer’ con su creciente presencia en la televisión autonómica. En poco más de un año, ha pasado de ser una figura centrada sobre todo en Internet a convertirse en una de las grandes apuestas de TV3, cadena que no ha dudado en situarla en espacios de relevancia como la noche más mágica del año.

La incógnita ahora es saber si la dirección de TV3 decidirá repetir la fórmula Escanes-Núñez para el próximo Fin de Año, algo que, a juzgar por el entusiasmo de Laura, encontraría en ella una respuesta afirmativa sin dudarlo. Mientras tanto, la presentadora continúa avanzando con paso firme en su prometedora trayectoria, dispuesta a demostrar que lo suyo no es una simple aventura televisiva, sino la consolidación de un talento versátil y con un amplio futuro por delante.