Laura Escanes parla clar sobre la catalanofòbia que rep: 'Sé que...'

Laura Escanes, coneguda pel seu treball com a presentadora de TV3 i pel seu popular pòdcast "Entre el cel i els núvols", ha tornat a estar al centre de l'atenció mediàtica després d'una sincera entrevista. La catalana ha parlat sense filtres sobre un tema que poques figures públiques s'atreveixen a abordar: la catalanofòbia.

En les seves paraules: "Si t'ensenyo el meu Instagram quan parlo català, flipes. Tristament, n'hi ha, però em sembla tan absurd. Perquè és barrejar la cultura amb la política i no té sentit." Així de clara es va mostrar Escanes, deixant en evidència que ser catalana i expressar-se en la seva llengua pot generar atacs i rebuig injustificat.

El seu compromís amb els seus valors personals

Laura Escanes no només va denunciar la catalanofòbia, sinó que també va defensar el seu dret a posicionar-se en qüestions que considera fonamentals. A l'entrevista va confessar que parlar d'aquests temes li ha costat perdre seguidors a les xarxes socials. Tanmateix, assegura que això no li preocupa gens.

| Laura Escanes, XCatalunya, PeopleImages, Canva de Sparklestroke Global

La presentadora va afirmar: "Sé que per dir que en aquest país hi ha catalanofòbia i que sóc obertament proavortament m'ha deixat de seguir molta gent, però no m'importa." Unes paraules que reflecteixen la seva coherència i el seu compromís amb el que pensa, encara que això suposi rebre crítiques o perdre suport d'una part del públic.

Per què moltes influencers no opinen sobre política

En aquest context, Laura també va reflexionar sobre per què moltes influencers eviten parlar de política o de temes socials. Segons ella, el principal motiu és el desconeixement. "En el meu cas és per desconeixement, perquè si no conec al 100% una cosa no m'hi ficaré", va explicar, reconeixent la responsabilitat que implica tenir una gran audiència.

| ACN, Instagram, XCatalunya

Tot i així, la jove comunicadora va deixar clar que, pel que fa a assumptes que sí domina o que formen part de la seva experiència personal, no té cap problema a mullar-se. La prova és en la seva defensa pública del dret a l'avortament i en la seva denúncia de la discriminació lingüística que pateixen molts catalans.

L'impacte de les seves paraules a xarxes i mitjans

Les declaracions de Laura Escanes no han passat desapercebudes. Les seves paraules han generat un intens debat a les xarxes socials, on nombrosos usuaris han mostrat el seu suport a la presentadora, mentre altres han aprofitat per criticar-la. La valentia d'Escanes a l'hora d'abordar aquests temes ha reobert la conversa sobre la catalanofòbia a Espanya i sobre la necessitat de separar llengua, cultura i política.

A més, mitjans de comunicació com Mundo Deportivo i altres digitals de gran abast han recollit les seves declaracions, amplificant encara més l'impacte del seu missatge. Laura demostra que no té por de parlar clar, encara que això incomodi alguns sectors.

Un futur prometedor tot i les polèmiques

Lluny d'afectar la seva carrera, l'autenticitat de Laura Escanes continua obrint-li portes. De fet, el proper 9 de juliol recollirà un premi Ondas pel seu pòdcast a Podimo, un reconeixement a la seva tasca comunicativa i a la seva connexió amb el públic. Mentrestant, continua triomfant com a presentadora de La Travessa, un programa que ha reforçat la seva imatge de professional propera i compromesa.

En definitiva, Laura Escanes segueix demostrant que, encara que les xarxes siguin un camp de batalla difícil, la seva prioritat és mantenir-se fidel a si mateixa. I això és, precisament, el que la converteix en una de les comunicadores més admirades i valentes de l'actualitat.