Helena Garcia Melero triomfa en una gala benèfica

Helena Garcia Melero, una de les cares més estimades i emblemàtiques de TV3, ha sorprès recentment en allunyar-se per unes hores dels platós de televisió per convertir-se en l'estrella indiscutible d'una gala benèfica. Amb un espectacular vestit daurat, la periodista va enlluernar tots els assistents en un esdeveniment solidari dedicat a la lluita contra el càncer.

La comunicadora més versàtil de la televisió catalana

Melero és una figura indispensable de TV3. Des del seu lloc al capdavant de Tot es mou, demostra cada dia la seva versatilitat, carisma i capacitat per afrontar qualsevol gir de guió en directe. Les seves gairebé quatre hores diàries de televisió la converteixen en una de les comunicadores més constants i professionals del panorama audiovisual català.

La seva proximitat i empatia, unides al seu domini dels temps televisius, fan que la seva presència en pantalla sigui sinònim de confiança i credibilitat. És per això que, fins i tot fora dels platós, la seva imatge i la seva veu tenen un pes especial, com es va poder comprovar a la gala benèfica on va exercir de presentadora.

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

Una gala amb causa i un look enlluernador

L'esdeveniment, organitzat per la Fundació Fero i dedicat a la investigació contra el càncer, va tenir lloc a Barcelona. Helena va ser l'encarregada de presentar la gala i va decidir apostar per un conjunt que no va deixar ningú indiferent: un total look daurat de la firma Bimani, complementat amb unes sabates i bossa a joc.

L'esplendor del seu vestuari no va eclipsar l'objectiu solidari de la nit, sinó que va servir per donar més visibilitat a la causa i a la necessitat de continuar donant suport a la investigació mèdica. Les xarxes socials es van fer ressò de l'estil impecable de la periodista, que va tornar a demostrar que l'elegància i la naturalitat no estan renyides.

| TV3

El respecte del públic i dels seus companys

En paraules del seu codirector a TV3, Albert Aguilera, Melero és molt més que una bona professional: “És la base del programa, l'ànima de Tot es mou. Coneix l'ofici, entén l'espectador i mai perd de vista la vocació de servei públic que caracteritza TV3”.

Helena combina el rigor informatiu amb un estil proper i humà, quelcom que també va saber traslladar a la gala. Lluny dels focus habituals de la televisió, va brillar pel seu compromís amb la causa i la seva impecable posada en escena. Tot un exemple de professionalitat i sensibilitat.

Un futur lligat a la televisió pública

Tot i que per ara continua triomfant a les tardes de TV3, molts apunten que Helena podria tancar la seva carrera televisiva tornant als informatius on va començar. S'especula que podria ser l'encarregada de presentar el Telenotícies vespre en solitari, a l'estil de Raquel Sans durant els caps de setmana.

Mentrestant, Melero continua sent una referent dins i fora de la pantalla. La seva aparició a la gala solidària no només va deixar clar el seu compromís amb causes socials, sinó que també va evidenciar per què continua sent una de les figures més estimades de la televisió catalana. I és que, com es va veure aquella nit, hi ha dives que no necessiten actuar com a tals: brillen per si soles.