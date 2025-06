Laura Escanes habla claro sobre la catalanofobia que recibe: 'Sé que...'

Laura Escanes, conocida por su trabajo como presentadora de TV3 y por su popular pódcast "Entre el cielo y las nubes", ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras una sincera entrevista. La catalana ha hablado sin filtros sobre un tema que pocas figuras públicas se atreven a abordar: la catalanofobia.

En sus palabras: "Si te enseño mi Instagram cuando hablo catalán, flipas. Tristemente, la hay, pero me parece tan absurdo. Porque es mezclar la cultura con la política y no tiene sentido." Así de clara se mostró Escanes, dejando en evidencia que ser catalana y expresarse en su lengua puede generar ataques y rechazo injustificado.

Su compromiso con sus valores personales

Laura Escanes no solo denunció la catalanofobia, sino que también defendió su derecho a posicionarse en cuestiones que considera fundamentales. En la entrevista confesó que hablar de estos temas le ha costado perder seguidores en redes sociales. Sin embargo, asegura que eso no le preocupa en absoluto.

| Laura Escanes, XCatalunya, PeopleImages, Canva de Sparklestroke Global

La presentadora afirmó: "Sé que por decir que en este país hay catalanofobia y que soy abiertamente proaborto me ha dejado de seguir mucha gente, pero no me importa." Unas palabras que reflejan su coherencia y su compromiso con lo que piensa, aunque eso suponga recibir críticas o perder apoyo de parte del público.

Por qué muchas influencers no opinan sobre política

En este contexto, Laura también reflexionó sobre por qué muchas influencers evitan hablar de política o de temas sociales. Según ella, el principal motivo es el desconocimiento. "En mi caso es por desconocimiento, porque si no conozco al 100% algo no me voy a meter", explicó, reconociendo la responsabilidad que implica tener una gran audiencia.

| ACN, Instagram, XCatalunya

Aun así, la joven comunicadora dejó claro que, en lo que respecta a asuntos que sí domina o que forman parte de su experiencia personal, no tiene problema en mojarse. La prueba está en su defensa pública del derecho al aborto y en su denuncia de la discriminación lingüística que sufren muchos catalanes.

El impacto de sus palabras en redes y medios

Las declaraciones de Laura Escanes no han pasado desapercibidas. Sus palabras han generado un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han mostrado su apoyo a la presentadora, mientras otros han aprovechado para criticarla. La valentía de Escanes al abordar estos temas ha reabierto la conversación sobre la catalanofobia en España y sobre la necesidad de separar lengua, cultura y política.

Además, medios de comunicación como Mundo Deportivo y otros digitales de gran alcance han recogido sus declaraciones, amplificando aún más el impacto de su mensaje. Laura demuestra que no tiene miedo a hablar claro, aunque eso incomode a algunos sectores.

Un futuro prometedor pese a las polémicas

Lejos de afectar a su carrera, la autenticidad de Laura Escanes sigue abriéndole puertas. De hecho, el próximo 9 de julio recogerá un premio Ondas por su pódcast en Podimo, un reconocimiento a su labor comunicativa y a su conexión con el público. Mientras tanto, continúa triunfando como presentadora de La Travessa, un programa que ha reforzado su imagen de profesional cercana y comprometida.

En definitiva, Laura Escanes sigue demostrando que, aunque las redes sean un campo de batalla difícil, su prioridad es mantenerse fiel a sí misma. Y eso es, precisamente, lo que la convierte en una de las comunicadoras más admiradas y valientes de la actualidad.