L'anècdota viral entre Laura Escanes i Emma Vilarasau

A la recent gala dels Premis Goya 2025, celebrada a Granada, es va viure una trobada entranyable entre dues destacades figures catalanes: la influencer Laura Escanes i la reconeguda actriu Emma Vilarasau. Aquest episodi, que ràpidament es va tornar viral, reflecteix l'admiració i respecte que Escanes sent per Vilarasau, així com la humilitat i calidesa de l'actriu.

La intèrpret catalana no va ser guardonada en aquesta ocasió, però va deixar per al record un moment que Laura Escanes després va fer públic. A més, també va ser protagonista amb algunes declaracions que no han passat desapercebudes.

El context

Laura Escanes s'ha convertit en una de les influencers més influents de Catalunya. La seva autenticitat i carisma li han permès transcendir les xarxes socials per consolidar-se com a presentadora de televisió i creadora de contingut. Actualment, brilla al capdavant de programes com La travessa i participa en podcasts on deixa titulars en cada aparició.

D'altra banda, Emma Vilarasau és una de les actrius més respectades del panorama teatral i cinematogràfic a Espanya. Amb una trajectòria impecable de més de 40 anys, ha estat reconeguda en múltiples ocasions pel seu talent i dedicació. En aquesta edició dels Goya, va estar nominada a Millor Actriu Protagonista pel seu paper a Casa en flames, consolidant el seu estatus com una de les grans intèrprets de l'escena catalana.

Precisament per aquesta mateixa interpretació ja va ser guardonada als Premis Gaudí i als Premis Feroz. Als seus 60 anys, l'actriu catalana està vivint un moment especialment dolç i el seu brillant somriure i humilitat ja han aixecat passions.

L'anècdota a la catifa vermella

Durant la gala, Laura Escanes va tenir l'oportunitat de trobar-se amb Emma Vilarasau a la catifa vermella. Segons va explicar ella mateixa en una nota de veu enviada a Juliana Canet, presentadora del programa Que no surti d'aquí de Catalunya Ràdio, es va sentir nerviosa en veure l'actriu i va decidir acostar-se a felicitar-la.

En les seves pròpies paraules: "Vaig saludar Emma Vilarasau. De sobte la vaig veure, i vaig veure que em mirava i vaig pensar: 'Crec que no sap qui sóc'. Però la vaig felicitar. I vaig dir: 'Et volia donar l'enhorabona, m'encanta...'. I em diu: 'Gràcies, bonica'. Super mona, ella. Visca Catalunya. I vaig marxar. Després vaig pensar: 'Segurament no sap qui sóc'".

L'escena va generar rialles i tendresa entre els oients del programa, ja que Escanes es va mostrar tan natural i sincera com sempre. El dubte sobre si Vilarasau la va reconèixer o no queda a l'aire, però el cert és que l'actriu va respondre amb el seu característic encant.