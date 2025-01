Laura Escanes confessa el què va cobrar per les Campanades... molt menys que Pedroche

Cada any, quan s'acosta el 31 de desembre, les mirades de milions d'espanyols se centren a la Puerta del Sol o qualsevol enclavament escollit per acomiadar l'any. I, juntament amb l'interès per conèixer quina cadena triomfarà en audiències o quin estilisme sorprendrà més, sorgeix una pregunta molt freqüent: quant cobren els presentadors de les Campanades?

Les xifres varien d'una cadena a una altra i també depenen de la popularitat i el caixet de cada personatge televisiu. Algunes quantitats es fan públiques, mentre que altres es basen en filtracions, estimacions o informacions no oficials. A continuació, s'exposen els principals sous que es manegen per a l'última Nit de Cap d'Any.

Cristina Pedroche: un acord global amb Atresmedia

Cristina Pedroche és un dels rostres més icònics de la nit de Cap d'Any. Els seus estilismes solen donar molt que parlar i, segons s'ha publicat en diversos mitjans, hauria arribat a cobrar fins a 60.000 euros per donar les Campanades. No obstant això, la pròpia presentadora ha explicat en reiterades ocasions que aquesta xifra no és exacta, ja que el que realment té és un contracte global amb Atresmedia, del qual forma part tant aquest treball com altres projectes dins de la cadena. Segons les seves pròpies paraules, “tinc contracte de cadena amb Atresmedia i tots els meus treballs —incloses les Campanades— entren dins del meu sou mensual”.

| Instagram

Alberto Chicote: un fix a Antena 3 amb possible rècord

Igual que Cristina Pedroche, Alberto Chicote és un dels pilars de les Campanades a Antena 3. Fonts no oficials apunten que el cuiner podria rondar els 30.000 euros per presentar la retransmissió de Cap d'Any. De confirmar-se, estaria en la línia del que en el seu dia es va dir que va cobrar Risto Mejide en el seu debut a Mediaset, que es va especular que rondaria els 25.000 euros. Comparativament, en aquell moment, Mariló Montero, la copresentadora, hauria rebut uns 15.000 euros, situant-se com una de les pitjor pagades.

Laura Escanes i Miki Núñez: l'aposta de TV3

TV3 va tornar a confiar aquest any en la dupla formada per Miki Núñez i Laura Escanes. Després de la bona acollida de 2023, la influencer i el cantant han repetit experiència a l'autonòmica catalana. Segons la pròpia Laura Escanes, en un directe de xarxes socials, la seva retribució està molt per sota dels grans rostres nacionals: “És una televisió pública, no em paguen molts diners. Crec que uns 5.000 euros”. Amb aquestes declaracions, Escanes va posar sobre la taula la considerable diferència que existeix entre cadenes estatals i autonòmiques pel que fa a les Campanades.

| TV3

El fenomen Broncano-Lalachús a La 1

La gran sorpresa d'aquest any va arribar de la mà de David Broncano i Lalachús, que es van convertir en l'emissió més vista de la Nit de Cap d'Any amb un 31,2% de share i 4,8 milions d'espectadors. Encara que encara no s'han fet oficials les quantitats, es presumeix que els seus sous podrien acostar-se als 25.000 euros que van cobrar en el seu dia altres presentadors de La 1, com Ramón García, Ana Mena o Jenni Hermoso, segons es va conèixer en una resolució de Transparència difosa per ‘The Objective’.

| RTVE

Qui s'emporta la millor part?

Malgrat no liderar les audiències aquest any, Alberto Chicote i Cristina Pedroche segueixen sent, sobre el paper, els millor pagats de la nit gràcies als contractes amb Atresmedia. No obstant això, l'aparició de David Broncano i Lalachús ha agitat el panorama, aconseguint un èxit de share que podria revaloritzar les seves nòmines en pròximes edicions.

En definitiva, presentar les Campanades s'ha convertit en un autèntic caramel per als rostres populars de la televisió, ja que combina elevades cotes d'audiència amb l'oportunitat de sumar un bon pessic als seus ingressos anuals. Mentre alguns gaudeixen de grans contractes de cadena, altres troben en la televisió pública autonòmica una oportunitat amb menor remuneració però amb un potencial creixent de projecció mediàtica. De cara al pròxim Cap d'Any, sens dubte, les especulacions i la curiositat per descobrir qui presentarà les Campanades i per quina quantitat tornaran a centrar bona part del debat a xarxes socials i mitjans de comunicació