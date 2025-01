Centenars de milers d'euros per al 87è aniversari de Juan Carlos I

La celebració del 87 aniversari de Juan Carlos I promet ser, una vegada més, un esdeveniment envoltat de luxe i exclusivitat. Tot i que l'emèrit resideix als Emirats Àrabs des de fa quatre anys i dels múltiples escàndols que van propiciar el seu “exili” de facto, continua mantenint la intenció de festejar el seu aniversari per tot el que és alt, envoltat dels seus familiars més propers i un nodrit grup d'amics fidels.

I no és per menys: segons fonts de l'entorn de l'emèrit, el cost d'aquest esdeveniment podria rondar fàcilment els centenars de milers d'euros, si es té en compte el desplaçament dels convidats, l'allotjament en hotels de gran categoria o la contractació de serveis d'alta gamma per a la vetllada.

Des de fa ja un temps, Juan Carlos I gaudeix de totes les comoditats que li ofereix la seva residència a Abu Dabi. Viu en una luxosa mansió de tres mil metres quadrats, equipada amb sis habitacions en suite llestes per acollir les seves filles, la infanta Elena i la infanta Cristina, juntament amb els seus afins. El muntatge de la gran festa d'aniversari, que es prolongarà diversos dies fins al 5 de gener, està dissenyat perquè el 6 de gener, just en el dia exacte del seu naixement, conclogui amb una missa especial al mateix lloc on, temps enrere, es va casar la filla d'El Assir i de María Fernández Longoria.

| Patrimonio Nacional, Casa Real, XCatalunya

La logística per a l'arribada dels convidats, un aspecte capital de la celebració, va a càrrec de la pròpia família. Tant Elena com Cristina tenen el privilegi de desplaçar-se en avions privats, cosa que els permet aterrar sense lligams d'horaris a l'aeroport d'Abu Dabi. D'aquesta manera, l'emèrit no perd detall en el seu propòsit d'estar envoltat de qui més estima, tal com va ocórrer l'any passat, quan també va organitzar una gran festa en la qual, no obstant això, van estar absents els Reis i les seves filles, Leonor i Sofia.

Menjar, beguda, no falta res

El pla de la vetllada incorpora un còctel de benvinguda i, posteriorment, un sopar d'etiqueta que culminarà amb el tradicional pastís i les espelmes en honor al cumpleanyer. Com en edicions prèvies, la música anirà a càrrec de Los del Río, que gaudeixen d'una llarga amistat amb Juan Carlos I. A més, hi haurà un DJ encarregat d'amenitzar fins a altes hores de la matinada, aconseguint que la vetllada es converteixi en una autèntica festa privada que pot prolongar-se fins ben entrada la matinada.

A causa de la magnitud de la celebració, s'ha previst l'allotjament de molts convidats en hotels de primer nivell, com el Four Seasons, el Shangri-La o l'Intercontinental, tots situats en zones privilegiades d'Abu Dabi. Entre els noms més destacats es troben el doctor Anitua, Vicente Boluda, Javier Corsini, Miguel Arias, Jerónimo Páez, Manuel Piñera, Fernando Almansa, Carlos García Lubén i propietaris de cellers tan reputats com Marquès de Riscal i Marquès de Murrieta.

| Casa Real, XCatalunya

D'aquesta manera, Juan Carlos I rebrà el seu aniversari —molt probablement, un dels últims en què podrà comptar amb tota la seva energia— envoltat d'un entorn que li professa admiració i que no dubta a bolcar-se en un esdeveniment que, tot i transcórrer lluny d'Espanya, continua suscitant gran interès mediàtic. Ni les seves netes Leonor i Sofia ni els reis Felip VI i reina Letícia estaran presents, fidels al seu costum de prendre distància pública respecte als actes privats de l'emèrit. Tot i així, l'esdeveniment es perfila com una de les festes més cridaneres del seu calendari, demostrant que, malgrat tot, Juan Carlos I continua disposat a gaudir de la vida sense fre.