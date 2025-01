Salten les alarmes a la Zarzuela pel que prepara Juan Carlos I

El rei emèrit, Juan Carlos I, torna a estar en el punt de mira de la Casa Reial. La raó no és altra que la fastuosa festa que està organitzant amb motiu del seu 87 aniversari, la qual promet incomodar, una vegada més, a Felip VI i la reina Letícia. El rei emèrit planeja celebrar aquesta data envoltat d'amics i familiars a la seva luxosa residència d'Abu Dabi, lluny de les mirades indiscretes i amb un desplegament digne dels seus temps d'esplendor. Es preveu que la celebració coincideixi amb la nit del 5 de gener, mentre als carrers d'Espanya desfilen les carrosses de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient.

Segons diverses informacions, les infantes Elena i Cristina ja estan confirmades a la llista d'invitats. A més, s'espera l'assistència de diversos dels seus néts, inclòs Froilán, que porta gairebé dos anys en l'entorn del seu avi, i molt probablement Victoria Federica, qui tampoc sol perdre's aquestes cites familiars. No obstant això, el nom propi que més suscita expectació és el de Juan Urdangarin, el fill gran d'Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina, protagonista involuntari de les últimes setmanes. Es rumoreja que l'emèrit insistirà en la presència de Juan i els seus germans per passar aquests dies a Abu Dabi, tot i que el jove intenta mantenir un perfil baix.

La mansió on tindrà lloc la festa, situada a la illa de Nurai, compta amb 3.000 metres quadrats, sis habitacions en suite i un accés directe a platja privada, cosa que garanteix la màxima discreció davant possibles curiosos. A més, molts dels convidats s'allotjaran en hotels de renom, com el “Four Seasons” o l'“Intercontinental”, on el cost per nit pot rondar els 4.000 euros.

| Casa Real, XCatalunya

Convidats de luxe

Entre els fidels acompanyants de Juan Carlos, s'espera la presència de Pedro Campos i la seva esposa, Cristina Franze, el doctor Eduardo Anitua, empresaris com Javier Corsini i Vicente Boluda, a més del seu inseparable Fernando Almansa, excap de la Casa Reial. D'altra banda, no faltaran vells amics com Marta Gayà i el duo musical Los del Río, encarregats d'amenitzar la vetllada.

L'itinerari previst comença amb un còctel de benvinguda i un sopar en què Juan Carlos bufarà les espelmes, brindant pel seu 87 aniversari. La música es prolongarà fins a altes hores de la matinada gràcies a un DJ convidat especialment per a l'ocasió. A més, el rei emèrit ha organitzat una sèrie d'activitats i excursions per als seus comensals durant els dies següents, amb la finalitat que l'experiència sigui inoblidable.

| Casa Real, XCatalunya, YouTube

No obstant això, aquest festí no ha passat desapercebut per Zarzuela, que observa amb creixent malestar com l'emèrit torna a acaparar titulars. A la celebració no hi assistirà ni la reina emèrita Sofia, ni el rei Felip VI, ni la reina Letícia, ni les seves filles, Leonor i Sofia. La idea d'un nou desplegament de luxe a milers de quilòmetres ha tornat a encendre les alarmes a la Casa Reial, conscient que les crítiques i la polèmica no tardaran a omplir els titulars. Una vegada més, Juan Carlos I es converteix en el gran absent a Espanya… encara que, paradoxalment, en el gran protagonista més enllà de les nostres fronteres.