Laia Manzanares, Oksana a Merlí, el cantant que no sabies que és la seva parella

La guerra entre televisions és habitual. Entre públiques i privades. Després d'uns anys en un segon pla, sembla que Televisió Espanyola sorgeix. En part ho fa gràcies a l'efecte David Broncano i 'La Revuelta', però també gràcies a sèries d'èxit. Estem parlant de 'Asuntos internos' El projecte és actual, però està ambientada en 1979.

L'audiència va ser espectacular. 12% a Espanya, només per darrere d'Antena 3. A Catalunya també va aconseguir bons resultats, 10,3%. Alguns dels actors que intervenen són perfectament coneguts pel públic català, com Nacho Fresneda, conegut pel seu paper de Huari a 'El Cor de la Ciuat'. També intervenen Miki Esparbé o Carla Campra. O Laia Manzanares.

Aquesta última és coneguda pel seu paper d'Oksana a la sèrie d'èxit Merlí, protagonitzada per Francesc Orella, que representava un professor de filosofia. També hi intervenien altres grans actors i actrius com Carlos Cuevas, David Solans, Elisabet Casanovas, entre molts altres.

Laia Manzanares viu el seu millor moment

L'artista catalana passa per un gran moment, en la seva carrera professional, però també en la seva vida. La seva parella és un conegut cantant català, Pau Serrasolsas, vocalista de Ginestà. Aquest grup està format per Pau i Júlia Serrasolsas, dos germans i barregen pop i folk, amb unes veus impressionants. Un dels temes del moment és 'Vida meva'.

Ginestà, un grup que en expansió

Ginestà va néixer al voltant de 2018, quan Pau i Júlia, encara molt joves, van decidir emprendre un projecte musical junts. Tots dos van començar a compondre cançons amb un estil proper al pop, la cançó d'autor i certs tocs de folk, sempre cantant en català.

El nom “Ginestà” prové de la paraula catalana “ginesta”, que fa referència a una planta mediterrània (la ginesta). Simbolitza arrels, natura i calidesa, conceptes que també es reflecteixen en les seves composicions.

Temes i estil

Pop-folk fresc: Ginestà barreja elements del pop contemporani amb trets de la cançó d'autor catalana, suaus pinzellades de folk i, en els seus últims treballs, lleugers matisos electrònics.

Lletres personals: Les seves composicions tracten l'amor, l'amistat, la família o la quotidianitat, sempre amb un enfocament molt íntim i ple de sensibilitat.

Veus en harmonia: Un dels seus majors atractius és la dualitat de veus entre Pau i Júlia, que es complementen de manera harmònica i propera.