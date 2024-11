Madrid sí que paga traïdors: El sou de Sergi Sol i Mikimoto a RTVE

El Consell d'Administració de RTVE és un òrgan compost per diversos membres que representen els interessos de diferents grups polítics. L'elecció d'aquests consellers es fa mitjançant un procés parlamentari en què cada partit proposa als seus candidats, negociant i repartint-se les quotes per garantir que tinguin representants afins al consell. L'objectiu, com és lògic, és que cada partit pugui influir en la línia editorial i en les decisions estratègiques de RTVE.

Ningú no se sorprèn si afirmem que els nomenaments responen interessos polítics i es configuren com una forma de garantir el control dels continguts, la programació i la gestió econòmica de l'ens públic.

Sergi Sol: d'independentista (institucional) a conseller a RTVE

Sergi Sol és una figura coneguda a Catalunya per la vinculació amb l'independentisme institucional català. És el perfil processista per excel·lència. Durant anys, ha estat un dels col·laboradors principals d'Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i ha treballat estretament en l'estratègia de comunicació del partit. A més de la seva feina a ERC, Sol ha exercit com a periodista i comunicador, col·laborant amb digitals subvencionats com El Nacional.cat

El nomenament de Sol coincideix casualment amb la influència d'ERC a la política espanyola, arran dels pactes aconseguits al Congrés dels Diputats i també al Parlament de Catalunya, on Salvador Illa és president gràcies als vots d'ERC. Sergi Sol percebrà 100.000 euros a l'any pel seu paper com a conseller, un salari considerable que es mantindrà fins al 2030.

| TV3, XCatalunya

Miquel Calçada (Mikimoto) també participa del negoci

Miquel Calçada, conegut popularment com a Mikimoto, va ser presentador de televisió i una cara popular a TV3,. Com Sergi Sol, Calçada ha expressat simpaties cap a l'independentisme català, però a Catalunya tothom estava convençut que era un processista més. I ara s'ha confirmat.

Igual que en el cas de l'excap de comunicació d'ERC, de Calçada es critica la incoherència que algú amb un perfil independentista ocupi un càrrec tan rellevant en l'àmbit dels mitjans públics estatals.

100.000 euros fins al 2030

Un dels aspectes que més ha generat indignació és el salari dels nous consellers de RTVE, que percebran una remuneració fixa de 100.000 euros a l'any, davant de la compensació en dietes que s'aplicaven en càrrecs anteriors. La retribució ja és alta per a un any, molt més tenint en compte el mandat.

Aquesta situació evidencia que el compromís amb la causa catalana mai no ha existit i que durant tots aquests anys s'ha treballat per aconseguir aquest ascens.