Pilar Eyre confirma la quantitat de diners que guanya Victoria Federica cada mes

Victoria Federica, filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, ha consolidat la seva presència en el món de les xarxes socials i la televisió, generant ingressos que superen els d'altres membres de la família reial espanyola. La periodista Pilar Eyre ha revelat detalls sobre les elevades sumes que la jove percep mensualment.

Ascens en el món de les xarxes socials i la televisió

Des de la seva incursió en l'àmbit de la moda i les xarxes socials, Victoria Federica ha captat l'atenció de nombroses marques i mitjans. La seva participació en el programa televisiu 'El Desafío' li ha atorgat més visibilitat, permetent-li diversificar les seves fonts d'ingressos.

Detalls dels seus ingressos segons Pilar Eyre

En una recent intervenció en el programa 'Tot es mou' de TV3, Pilar Eyre va desglossar les xifres que maneja Victoria Federica en les seves diverses activitats professionals:

Participació en 'El Desafío': 20.000 euros per programa.

Publicacions a Instagram: 4.000 euros per cada història patrocinada.

Aparicions en esdeveniments i photocalls: 3.000 euros per assistència sense declaracions.

Imatge del cartell de la Fira de San Isidro 2025: 50.000 euros per la seva participació.

Sumant aquestes xifres, s'estima que Victoria Federica podria estar generant ingressos mensuals que oscil·len entre 30.000 i 40.000 euros, el que anualment supera els 480.000 euros. Aquesta quantitat sobrepassa els ingressos de la seva mare, la infanta Elena, estimats en 300.000 euros anuals, i els de la seva àvia, la reina emèrita Sofia, que ascendeixen a 121.186 euros anuals.

Reaccions i controvèrsies

L'elecció de Victoria Federica com a imatge del cartell de la Fira de San Isidro 2025 ha generat diverses opinions. Durant la presentació del cartell a la plaça de toros de Las Ventas, la jove va expressar la seva satisfacció per haver estat seleccionada per a aquest honor.

No obstant això, aquesta decisió ha suscitat crítiques a les xarxes socials i mitjans de comunicació, on es qüestiona la idoneïtat de la seva elecció a causa de la seva relació amb la família reial i a controvèrsies passades. Tot i això, la seva popularitat i presència en esdeveniments d'alt perfil continuen en ascens.