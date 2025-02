'Com si fos ahir' 18 de febrer: L'Àlvar es prepara per treure molts diners a la Gina

Segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ i algunes trames van avançant tot i que encara queda perquè es comencin a definir les que marcaran el final de temporada.

Comencem amb la situació de la Cèlia i el Quique. Sembla que les coses entre ells no van gens bé últimament. La Cèlia, que està passant per un moment complicat, ha decidit treballar més hores del compte amb la intenció de evitar coincidir amb el Quique.

Una estratègia que pot semblar extrema, però que reflecteix perfectament el malestar que sent en la seva relació. L’actitud del Quique tampoc no ajuda. A més hi ha problemes per les obres que han de fer a casa. La Cèlia vol que les faci el Bru i en tornen a parlar del pressupost. El Quique se sent menystingut.

Mentrestant, les coses es compliquen per a l'Adrià. El seu ordinador, eina clau per als seus estudis, s’ha espatllat d’una manera inesperada. El Quique no reacciona i es limita a dir que l’ordinador només té dos anys.

| TV3

Més distanciament entre la Sílvia i el Francesc

D’altra banda, la Sílvia es preocupa per la percepció que té el Francesc sobre la seva relació. La Sílvia sospita que el Francesc s’avorreix amb ella i, desitjant trobar un moment per divertir-se i desconnectar, decideix fer un pla a soles. Però, com passa sovint en la vida, els seus plans no surten com s’esperava: el Francesc, sense voler-ho, acaba espatllant els seus plans. La idea de la Sílvia, així li comenta a l’Ivan, és anar a sopar a un restaurant coreà.

L'Àlvar, estafador de l'amor, vol deixar la Gina sense ni un cèntim

Finalment, una notícia que pot canviar el rumb de la vida de la Gina: l’Àlvar li confia que té la intenció d’invertir en un negoci de lloguer d’avionetes. No només això, sinó que vol que la Gina se’n faci sòcia i comparteixi amb ell aquesta nova aventura.

Una proposta arriscada, però molt temptadora per a una dona que sempre està buscant noves oportunitats i reptes. Tot molt maco sobre el paper però la realitat és que l’Àlvar ja ha iniciat la seva jugada per xuclar tots els diners a la Gina. I no en tingueu cap dubte que ho farà. A ella i possiblement també a la Lídia.

| TV3

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 18 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà aquest dimarts a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-cinc minuts i es podrà veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.