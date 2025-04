El sorprenent regal de la germana de Maria Nicolau: 'Mira'

per Pol Nadal

Maria Nicolau, la reconeguda xef i divulgadora culinària que ens té acostumats al seu particular sentit de l'humor a les xarxes, ha tornat a generar enrenou en les últimes hores amb una publicació que mostra un insòlit souvenir portat per la seva germana des de Riga, Letònia. Però, què podria haver-li regalat perquè la mateixa Nicolau es mostrés tan sorpresa?

Un regal poc habitual

Tot va començar quan Maria Nicolau va compartir amb els seus seguidors de Twitter el peculiar regal rebut: un paquet de peix sec. Lluny de la clàssica samarreta, un imant per a la nevera o algun clauer típic, la germana de Nicolau va decidir apostar per alguna cosa totalment original i, sens dubte, inesperada.

| Atresmedia, Instagram, Getty Images, XCatalunya

En les imatges compartides, es pot observar clarament l'envàs cridaner i colorit del snack, que porta per nom "Stavrida Salty Dried", un aperitiu molt popular als països bàltics i del nord-est europeu. En la segona fotografia s'aprecia clarament la textura del peix, sostingut directament per Nicolau, amb una mirada entre curiosa i divertida.

No és la primera vegada que la xef catalana, coneguda per la seva espontaneïtat i proximitat a les xarxes, mostra detalls divertits de la seva vida personal, connectant de forma natural amb el seu públic. Però la reacció dels seus seguidors ha estat unànime: sorpresa i humor davant l'exòtic del souvenir.

Reaccions a les xarxes socials

A les xarxes, els seguidors de Nicolau han reaccionat amb comentaris divertits i jocosos, alguns fins i tot suggerint receptes per treure profit a tan peculiar menjar. La xef, sempre activa i interactiva a Twitter, no ha dubtat a respondre i fer broma amb els usuaris, reconeixent que mai s'hauria imaginat rebre peix sec com a regal de viatge.

D'altra banda, la publicació ja acumula nombrosos "m'agrada" i diversos comentaris, entre rialles i curiositat per provar aquest snack letó. Alguns fins i tot s'animen a assenyalar que aquest tipus d'obsequis són molt més memorables que les clàssiques peces o records turístics habituals, ressaltant l'originalitat del gest.

| TV3, XCatalunya

No tot són samarretes

La publicació de Maria Nicolau ens deixa una reflexió clara: de vegades, els regals més sorprenents poden convertir-se en els més memorables. Sens dubte, la germana de Nicolau ha sabut destacar amb un detall original, divertit i, sobretot, inesperat.