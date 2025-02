Kiko Matamoros diu una gran veritat sobre Gabriel Rufián i el seu nivell de català

El conegut col·laborador televisiu Kiko Matamoros ha generat un gran enrenou a les xarxes socials després de respondre a un comentari del diputat d'ERC, Gabriel Rufián. L'intercanvi de missatges a Twitter ha desencadenat un debat sobre la capacitat lingüística del polític català i ha deixat en evidència algunes de les seves limitacions.

L'origen de la discussió

Tot va començar amb un tuit de Gabriel Rufián en què insinuava que el Real Madrid havia rebut ajuda arbitral perquè el col·legiat parlava anglès. "Que què robatori al Madrid perquè l'àrbitre sap anglès", va escriure el polític en to irònic. La publicació ràpidament es va fer viral i va generar nombroses reaccions a les xarxes socials.

| ACN, Telecinco

Un dels que no va deixar passar l'oportunitat de respondre va ser Kiko Matamoros, qui amb el seu característic estil directe va llançar un comentari que no va trigar a captar l'atenció de milers d'usuaris. "Aquest paleto està seguint un curs d'anglès per Instagram (verídic). Li diu joder, no jódete. A veure si tu tampoc saps anglès, el català el domines regular", va escriure l'excol·laborador de Sálvame, fent referència a les habilitats lingüístiques de Rufián.

Els dubtes sobre el català de Gabriel Rufián

Aquest comentari ha obert novament el debat sobre el nivell de català de Gabriel Rufián. Tot i ser un representant d'ERC, partit que defensa amb fermesa la llengua catalana, Rufián ha estat criticat en més d'una ocasió per la seva fluïdesa en l'idioma. No és un secret que el seu català no és tan sòlid com el d'altres membres del seu partit, ja que la seva llengua materna és el castellà i va aprendre català en l'edat adulta.

Diferents sectors polítics i ciutadans han posat en dubte el seu compromís amb la llengua catalana, en considerar que en diverses ocasions ha demostrat certes mancances a l'hora d'expressar-se en aquest idioma. De fet, algunes intervencions seves en mitjans de comunicació han generat comentaris i crítiques per part dels seus propis detractors.

| ACN, XCatalunya

Reaccions a les xarxes socials

La publicació de Kiko Matamoros s'ha viralitzat ràpidament, acumulant milers d'interaccions i reaccions. Mentre alguns aplaudeixen el seu comentari per assenyalar una realitat incòmoda, altres consideren que es tracta d'un atac personal sense rellevància política. No obstant això, el que ha quedat clar és que la discussió sobre el nivell de català de Rufián continua sent un tema recurrent en el debat públic.