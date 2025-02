Kiko Matamoros dice una gran verdad sobre Gabriel Rufián y su nivel de catalán

El conocido colaborador televisivo Kiko Matamoros ha generado un gran revuelo en redes sociales tras responder a un comentario del diputado de ERC, Gabriel Rufián. El cruce de mensajes en Twitter ha desatado un debate sobre la capacidad lingüística del político catalán y ha dejado en evidencia algunas de sus limitaciones.

El origen de la discusión

Todo comenzó con un tuit de Gabriel Rufián en el que insinuaba que el Real Madrid había recibido ayuda arbitral debido a que el colegiado hablaba inglés. "Que qué robo al Madrid porque el árbitro sabe inglés", escribió el político en tono irónico. La publicación rápidamente se hizo viral y generó numerosas reacciones en redes sociales.

| ACN, Telecinco

Uno de los que no dejó pasar la oportunidad de responder fue Kiko Matamoros, quien con su característico estilo directo lanzó un comentario que no tardó en captar la atención de miles de usuarios. "Este paleto está siguiendo un curso de inglés por Instagram (verídico). Le dice joder, no jódete. A ver si tú tampoco sabes inglés, el catalán lo dominas regular", escribió el excolaborador de Sálvame, haciendo referencia a las habilidades lingüísticas de Rufián.

Las dudas sobre el catalán de Gabriel Rufián

Este comentario ha abierto nuevamente el debate sobre el nivel de catalán de Gabriel Rufián. A pesar de ser un representante de ERC, partido que defiende con firmeza la lengua catalana, Rufián ha sido criticado en más de una ocasión por su fluidez en el idioma. No es un secreto que su catalán no es tan sólido como el de otros miembros de su partido, ya que su lengua materna es el castellano y aprendió catalán en la edad adulta.

Diferentes sectores políticos y ciudadanos han puesto en duda su compromiso con la lengua catalana, al considerar que en varias ocasiones ha demostrado ciertas carencias a la hora de expresarse en dicho idioma. De hecho, algunas intervenciones suyas en medios de comunicación han generado comentarios y críticas por parte de sus propios detractores.

| ACN, XCatalunya

Reacciones en redes sociales

La publicación de Kiko Matamoros se ha viralizado rápidamente, acumulando miles de interacciones y reacciones. Mientras algunos aplauden su comentario por señalar una realidad incómoda, otros consideran que se trata de un ataque personal sin relevancia política. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que la discusión sobre el nivel de catalán de Rufián sigue siendo un tema recurrente en el debate público.