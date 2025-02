Ensabonada extrema a Letícia Ortiz per part d'una convidada habitual de Ricard Ustrell

per Pol Nadal

Ricard Ustrell va presentar dissabte una nova edició del programa Col·lapse. Entre altres temes, es va parlar dels premis que ha rebut la pel·lícula 'El 47', protagonitzada per Eduard Fernández, un conductor d'autobús que segrestava el vehicle per portar-lo fins al barri de Torre Baró, on fins al moment no existia comunicació amb el centre de la ciutat.

Manolo Vital era un extremeny que va arribar al barri a la recerca de feina i una vida millor. Va començar la seva vida a Catalunya, on va créixer la seva filla i es va casar amb una monja interpretada per Clara Segura. Els veïns del barri, presents a Col·lapse, es mostren agraïts per la pel·lícula, però, en un perfecte castellà, demanen més millores.

| YouTube: LibertadDigital

Una de les col·laboradores i convidades habituals de Col·lapse és Eva Soriano. És amiga íntima del presentador, amb qui tenen una sintonia especial. Avui volem parlar d'ella, però no precisament per la seva intervenció en el programa estrella dels dissabtes de TV3. Sinó per l'ensabonada extrema a la Reina Letícia.

Segons Soriano, Letícia és la seva "amiga". A més, la reina la seguiria a través d'un compte d'Instagram secret. "Ella em va dir: 'És que tinc un compte i de vegades veig els teus vídeos'. Llavors jo... Un compte secret. Un compte secret, és clar, de royal secret".

El pilota és extrem

"És la meva amiga, d'acord? La Leti és la meva amiga. El que passa és que m'estan silenciant els mitjans i han dit que és culpa de Roberto Leal. No, Roberto Leal no ha fet una punyetera merda. Jo sóc amiga de la reina Letícia (...). La reina Letícia m'ha parlat de tu a tu. Sí que és veritat que ella em sembla una tia xulíssima i després quan parles amb ella és una tia hiper culta", va dir Soriano.

Culta, simpàtica, bona amiga. També propera perquè té compte social propi, encara que amagat... En fi, Letícia Ortiz ho té tot i si no ja hi ha algú per fer-li la pilota.

| YouTube: El HuffPost

Perfil de la Casa Reial (el de veritat)

El perfil públic i oficial té més de 250 publicacions. Les més destacades i recents són les de la Princesa Leonor durant la seva formació a l'Escola Naval Militar. També es poden veure tots els actes públics en què assisteixen Felip VI i Letícia.