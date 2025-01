Gabriel Rufián nega la catalanitat de Joan Gamper, fundador del Barça

Gabriel Rufián continua sent el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats encara que hagin transcorregut sobradament els 18 mesos. El fidel compromís que en 18 mesos deixaria de ser un servidor públic espanyol no s'ha complert i el de Santa Coloma li encanta Madrid. Igual que van fer altres polítics catalans com Joan Tardà o Josep Antoni Duran Lleida.

Destaca al Parlament espanyol pel seu perfil irònic i sarcàstic. Per les seves preguntes incisives als altres diputats. Va començar sent un català que generava incomoditat i amb el temps ha aconseguit caure simpàtic als altres grups parlamentaris. Fins i tot a membres del Partit Popular i de VOX que, malgrat les diferències ideològiques, li riuen les gràcies.

| ACN, XCatalunya

Fa uns dies va concedir una entrevista al diari esportiu Marca. Va repassar la seva carrera política, però també va parlar de temes esportius com la seva simpatia pel RCD Espanyol. Preguntat pel periodista del perquè del seu sentiment perico, Rufián va explicar que a la seva classe tothom era del Barça i del Reial Madrid. Llavors, per portar la contrària i no seguir un gran, es va fixar en l'Espanyol.

Canvi de nom en cas d'una Catalunya independent

Rufián ha valorat la possibilitat que el RCD Espanyol canviés de nom en el cas d'una hipotètica Catalunya independent. El portaveu d'ERC ha assegurat que no és partidari d'això, perquè el club perdria la seva identitat. Ha posat l'exemple del Lealtad, un equip asturià que milita a la Tercera Federació.

"No. Si fos pel nom, tots seríem del Lealtad, que és un modest equip asturià que té un nom meravellós. Entenc que hi hagi gent a qui li grinyoli, però no comparteixo aquesta idea que, com que sóc català, no puc ser d'un equip que es digui Espanyol. Al final, el Barça està fundat per un suís, oi?" Ha continuat amb l'objectiu d'atacar el FC Barcelona.

| YouTube, XCatalunya

Contradiccions en el concepte de catalanitat

És cert que Joan Gamper va néixer a Suïssa. Va néixer el 1877 i el 1899 va fundar el FC Barcelona, només amb 22 anys. Això significa que molt jove es va desplaçar a Catalunya, es va impregnar dels valors catalans i va demostrar el seu caràcter emprenedor. Rufián ha volgut atacar la seva catalanitat d'una manera impròpia i hipòcrita.

Gamper vivia i treballava a Catalunya. Llavors era català, oi? Això és el que diu el partit de Rufián sobre els ciutadans que arriben al nostre país procedents d'altres països. Són catalans i no cal que s'integrin, perquè ja són catalans.