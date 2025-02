Confirmat: El nou xicot d'Ester Expósito

per Pol Nadal

Ester Expósito s'ha tornat a il·lusionar en l'amor, i tot indica que el seu cor ja té amo. L'actriu madrilenya, que després de la seva ruptura amb Nicolás Furtado havia mantingut un perfil discret en el sentimental, va ser vista la nit de Sant Valentí en actitud molt afectuosa amb un misteriós home en un conegut local del barri de Chueca, a Madrid. Les imatges i testimonis de testimonis no han trigat a desfermar rumors sobre la seva nova parella.

Relació a la vista

Segons testimonis presencials, la intèrpret d'Élite no es va preocupar d'ocultar la seva proximitat amb el seu acompanyant. "Hi havia més parelles a la discoteca, però ells dos cridaven especialment l'atenció perquè no paraven de besar-se", va assegurar una font al programa Socialité de Telecinco. Un altre testimoni va afegir: "Era un noi gran i fort, estava bastant bo, i la tenia contra la paret mentre es besaven apassionadament".

Aquest inesperat episodi ha portat els mitjans a investigar la identitat de l'home que ha conquerit l'actriu, i en poques hores s'ha revelat qui és l'afortunat.

Qui és el nou amor d'Ester Expósito?

El protagonista d'aquesta història és un actor hispanofrancès amb una prometedora carrera en el cinema i el teatre. De 32 anys, nascut a París i amb arrels italianes, ha treballat en importants produccions internacionals. Abans de dedicar-se completament a l'actuació, va estudiar Dret i va practicar boxa, però la seva veritable passió sempre va ser el cinema. Després de formar-se a Lió, París i Los Angeles, ha aconseguit papers en pel·lícules com La substància, on va compartir escenes amb actrius de la talla de Demi Moore i Margaret Qualley.

La connexió entre Ester i el seu nou interès amorós podria haver sorgit en l'àmbit professional o en esdeveniments del sector cinematogràfic, encara que no s'ha confirmat com es van conèixer.

Reaccions i expectatives

Per ara, ni l'actriu ni el seu suposat xicot han confirmat oficialment la seva relació. No obstant això, els rumors s'han avivat encara més perquè tots dos se segueixen a Instagram, cosa que ha generat gran expectació sobre possibles interaccions públiques en els pròxims dies.

Els seguidors d'Ester estan atents a qualsevol pista que pugui confirmar el romanç. A més, atès que l'actriu mai ha amagat les seves relacions anteriors, molts es pregunten si aviat s'animarà a posar amb ell en algun esdeveniment públic.

Sigui com sigui, el cor d'Expósito torna a bategar amb força, i tot indica que aquesta història d'amor tot just comença.