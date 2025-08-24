Kiko Jiménez esclata per la seva situació amb Sofía Suescun: 'Comença a fer-me por'

Kiko Jiménez travessa un dels seus moments més tensos a la televisió i a les xarxes socials. La parella de Sofía Suescun ha trencat el seu silenci, després del que considera un atac directe a la seva relació i a la seva credibilitat professional. El que ha passat ha sorprès tothom, ja que apunta a Fiesta, el seu propi programa, on, segons ell, s'ha difós informació falsa en el seu nom.
Lluny de quedar-se callat, Jiménez ha donat un cop sobre la taula amb un missatge clar i contundent. "Això comença a fer-me por", va escriure a les seves xarxes socials després d'assabentar-se del que havia passat. Què ha passat realment perquè Kiko hagi respost de manera tan taxativa?
Fiesta emet unes suposades declaracions de Kiko Jiménez
Durant setmanes, els rumors d'una possible infidelitat de Sofía Suescun amb el culturista Juan Faro han dominat els titulars. La parella ha decidit marxar de vacances a Tailàndia per mantenir-se al marge de la polèmica. Tanmateix, aquest dissabte, Fiesta ha sorprès l'audiència amb una suposada exclusiva.
El programa de Telecinco assegurava disposar de les primeres paraules de Kiko Jiménez sobre la presumpta deslleialtat de Sofía. En un intent d'oferir alguna cosa nova als seus espectadors, Álex Blanquer va presentar el contingut com una declaració inèdita del col·laborador, generant una gran expectació. Tanmateix, la reacció posterior del mateix Kiko desmuntaria completament aquesta versió.
El moment clau va arribar quan Fiesta va posar en boca de Kiko unes frases dures cap a Juan Faro. "Ets un oportunista", va llegir César Muñoz en directe. Tot seguit, va afegir: "Estic ferit i em sento humiliat", com si haguessin sortit de la mateixa veu de l'andalús.
Els col·laboradors de Fiesta van defensar que les frases eren el testimoni real de Kiko. Marisa Martín Blázquez va assegurar fins i tot que el que li hauria molestat era que la situació s'hagués revelat. "El que m'expliquen és que a Kiko el que no li ha agradat no és la infidelitat, és el fet que s'hagi fet públic", va assegurar la col·laboradora.
Kiko Jiménez desmenteix les declaracions que li va atribuir Fiesta
Tanmateix, hores després, Kiko Jiménez desmentia aquestes suposades paraules a través de les seves xarxes socials: "Hola, m'arriba que jo he parlat per a Fiesta. S'ho estan inventant i us estan enganyant", va publicar amb un evident enuig. El missatge no només negava qualsevol conversa amb el programa, sinó que acusava directament l'espai de manipular la realitat.
La contundència de la seva declaració va encendre encara més la polèmica. Tot i això, una frase, carregada d'inquietud, ha estat la que més repercussió ha tingut: "Això comença a fer-me por". Per acabar, en un gest de cansament, Kiko va afegir: "No tot s'hi val", aclarint que no pensa tolerar que s'utilitzi el seu nom d'aquesta manera.
Aquesta reacció de Kiko Jiménez reflecteix un estat de vulnerabilitat poc habitual en el col·laborador. Més enllà de la indignació, les seves paraules evidencien el desgast emocional que pot generar estar constantment en el punt de mira mediàtic.
Kiko Jiménez ha construït la seva carrera televisiva enmig de la polèmica, però ara s'enfronta a un dilema més gran. Té la sensació de ser víctima d'una manipulació dins del seu propi programa. Aquesta situació podria obrir un nou capítol en la seva trajectòria professional i fins i tot afectar la seva continuïtat a Telecinco.
El cert és que la contradicció entre el que va emetre Fiesta i el que va dir després Kiko ha posat en escac la credibilitat del programa. Mentre alguns opinen que podria tractar-se d'un error d'interpretació, d'altres hi veuen una estratègia per generar audiència. El cert és que Kiko Jiménez i Sofía Suescun, malgrat els rumors, es mostren units, compartint imatges de les seves vacances.