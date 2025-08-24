Kiko Jiménez estalla por su situación con Sofía Suescun: 'Empieza a darme miedo'

Kiko Jiménez atraviesa uno de sus momentos más tensos en televisión y en redes sociales. La pareja de Sofía Suescun ha roto su silencio, tras lo que considera un ataque directo a su relación y a su credibilidad profesional. Lo ocurrido ha sorprendido a todos, ya que apunta a Fiesta, su propio programa, donde, según él, se ha difundido información falsa en su nombre.

Lejos de quedarse callado, Jiménez ha dado un golpe sobre la mesa con un mensaje claro y contundente. "Esto empieza a darme miedo", escribió en sus redes sociales tras enterarse de lo sucedido. ¿Qué ha ocurrido realmente para que Kiko haya respondido tan tajante?

Fiesta emite unas supuestas declaraciones de Kiko Jiménez

Durante semanas, los rumores de una posible infidelidad de Sofía Suescun con el culturista Juan Faro han dominado los titulares. La pareja ha decidido marcharse de unas vacaciones en Tailandia para mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, este sábado, Fiesta ha sorprendido a la audiencia con una supuesta exclusiva.

El programa de Telecinco aseguraba disponer de las primeras palabras de Kiko Jiménez sobre la presunta deslealtad de Sofía. En un intento por ofrecer algo novedoso a sus espectadores, Álex Blanquer presentó el contenido como una declaración inédita del colaborador, generando una gran expectación. Sin embargo, la reacción posterior del propio Kiko desmontaría por completo esa versión.

El momento clave llegó cuando Fiesta puso en boca de Kiko unas frases duras hacia Juan Faro. "Eres un oportunista", leyó César Muñoz en directo. A continuación, añadió: "Estoy dolido y me siento humillado", como si hubieran salido de la propia voz del andaluz.

Los colaboradores de Fiesta defendieron que las frases eran el testimonio real de Kiko. Marisa Martín Blázquez aseguró incluso que lo que le habría molestado era que la situación se hubiera revelado. "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público", aseguró la colaboradora.

Kiko Jiménez desmiente las declaraciones que le atribuyó Fiesta

Sin embargo, horas después, Kiko Jiménez desmentía estas supuestas palabras a través de sus redes sociales: "Hola, me llega que yo he hablado para Fiesta. Se lo están inventando y os están engañando", publicó con evidente enfado. El mensaje no solo negaba cualquier tipo de conversación con el programa, sino que acusaba directamente al espacio de manipular la realidad.

La contundencia de su declaración encendió aún más la polémica. Aunque una frase, cargada de inquietud, ha sido la que más repercusión ha tenido: "Esto empieza a darme miedo". Para terminar, en un gesto de hartazgo, Kiko añadió: "No todo vale", aclarando que no piensa tolerar que se utilice su nombre de esta manera.

Esta reacción de Kiko Jiménez refleja un estado de vulnerabilidad poco habitual en el colaborador. Más allá de la indignación, sus palabras evidencian el desgaste emocional que puede generar estar constantemente en el ojo del huracán mediático.

Kiko Jiménez ha construido su carrera televisiva en medio de la polémica, pero ahora se enfrenta a un dilema mayor. Tiene la sensación de ser víctima de una manipulación dentro de su propio programa. Esa situación podría abrir un nuevo capítulo en su trayectoria profesional e incluso afectar a su continuidad en Telecinco.

Lo cierto es que la contradicción entre lo emitido por Fiesta y lo dicho después por Kiko ha puesto en jaque la credibilidad del programa. Mientras algunos opinan que pudo tratarse de un error de interpretación, otros ven en ello una estrategia para generar audiencia. Lo cierto es que Kiko Jiménez y Sofía Suescun, pese a los rumores, se muestran unidos, compartiendo imágenes de sus vacaciones.