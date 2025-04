Ho diu Júlia Farré: L'aliment que té més proteïna que l'ou i ajuda a dormir

per Joan Grimal

Cada vegada més persones busquen alternatives naturals i saludables que ajudin a millorar l'alimentació sense renunciar al plaer de menjar. En aquest context, alguns aliments de tota la vida s'estan revaloritzant gràcies al seu perfil nutricional, la seva versatilitat i el seu baix cost. Entre ells, un en particular comença a guanyar terreny en les recomanacions d'experts en nutrició i benestar per la seva capacitat de millorar múltiples aspectes de la nostra salut, des del son fins a la pèrdua de pes.

La clau està en el vegetal

No tot el saludable ha de ser complicat o car. De fet, alguns aliments que podem trobar fàcilment al supermercat o fins i tot en botigues de barri poden oferir beneficis sorprenents. I és que dins d'una dieta equilibrada, els aliments d'origen vegetal amb alt contingut en proteïnes i minerals estan començant a desplaçar altres clàssics com els ous o les carns blanques en determinades funcions, especialment quan es busca un enfocament més sostenible o adequat per al sistema digestiu.

Aliat per al sistema nerviós i muscular

Entre els components més valorats en aquest superaliment hi ha el magnesi i el zinc, dos minerals fonamentals per al correcte funcionament del sistema nerviós i muscular. La seva acció conjunta ajuda a regular els nivells d'estrès, millorar l'energia diària i reduir els efectes del cansament físic. A més, contribueixen a enfortir el sistema immune, una cosa especialment important en èpoques de canvi d'estació o després de processos gripals. I si a això se li suma la presència del triptòfan, precursor de la serotonina i la melatonina, s'entén per què el seu consum habitual està relacionat amb una millora significativa del descans nocturn.

És un aliment molt versàtil, ja que es pot afegir en amanides, cremes, torrades, pans casolans o fins i tot consumir sol com un snack. Això sí, es recomana sempre optar per la seva versió natural, sense sal afegida ni sucres. Això no només manté intactes els seus nutrients, sinó que també ajuda a controlar el consum de productes processats, una de les causes més freqüents de desequilibris nutricionals en la dieta actual.

Una ajuda silenciosa en la pèrdua de pes

Més enllà dels seus beneficis per al son o el sistema immune, aquest aliment també és un gran aliat per a aquells que desitgen controlar el seu pes. La seva capacitat saciant i el seu alt contingut en fibra contribueixen a mantenir la sensació de plenitud durant més temps, cosa que redueix el picoteig innecessari i afavoreix una alimentació més conscient. Això el converteix en un recurs eficaç per a aquelles persones que segueixen un pla nutricional de pèrdua de greix corporal.

La proteïna vegetal que sorprèn

Potser el més impactant d'aquest aliment no és només la seva facilitat per ser incorporat en qualsevol menú diari, sinó una dada que no molts coneixen. Segons la nutricionista Júlia Farré, aquest aliment tan accessible i saborós aporta el doble de proteïna que l'ou, i al mateix temps conté triptòfan, magnesi i zinc, cosa que potencia encara més els seus efectes positius sobre el descans i el benestar general.

L'aliment? Les pipes de carabassa. Tan senzilles com sorprenents.