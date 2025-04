'Com si fos ahir' del 24 d'abril: Gir de 180 graus a la vida de la Gina

El capítol de Com si fos ahir del dijous 24 d'abril arriba amb nous dilemes personals i tensions que podrien posar en joc les relacions dels protagonistes.

El Miqui rep una oferta laboral inesperada per anar-se'n a Austràlia, una oportunitat professional única que podria canviar radicalment la seva vida. Davant d’aquesta situació, el Francesc veu una manera perfecta d'allunyar-lo de la Sílvia (Montse Germán), després d'haver confirmat recentment les seves sospites que entre tots dos hi ha una complicitat especial que va més enllà de l'amistat.

No sap encara que es van embolicar però és qüestió de temps que sàpiga la veritat. I no li agradarà. Així, en un intent subtil però clar de distanciar-lo definitivament d'ella, l’anima a acceptar l’oferta sense pensar-s’ho gaire. La Sílvia, que intueix que el Francesc ha detectat la connexió especial que hi ha entre ella i el Miqui, comença a preocupar-se per com això pot afectar la seva relació.

Problemes per a l'Eva

D’altra banda, l’Eva viu moments d'incertesa al gimnàs. El curs de defensa personal per a dones, en què havia dipositat grans esperances, no acaba d’arrencar, ja que s’hi ha apuntat molt poca gent. No li diu a la Vane, l’encarregada del curs. Una Vane que, per cert, alguns intueixen que agrada a l’Isern. Preocupada per aquesta baixa afluència i decidida a no renunciar-hi, l’Eva intenta animar les seves amigues perquè hi assisteixin i així salvar el curs.

Per ara ho té difícil. Ni a la Gemma ni a la Marta els fa gaire gràcia la idea. Aquesta situació reflecteix la seva inquietud per consolidar un projecte professional que per a ella també té una implicació personal molt important, especialment després d’haver viscut tants conflictes recents amb el Lluís.

Gina-Agustí... nova parella?

Mentrestant, la Gina, que prepara la casa de s’Agaró per a la temporada, demana un pressupost a l’Agustí per arreglar definitivament la dutxa que fa temps que està en males condicions. Aquesta interacció aparentment senzilla podria generar dinàmiques interessants entre ells. Cap d’ells té parella. I els guionistes no fan res per atzar.

El Víctor i el Bru... relació enrarida

Finalment, el Víctor està desesperat per gaudir d’unes vacances relaxades i recuperar-se de l'estrès acumulat. Li demana al Miquel, que acceptarà. Decideix proposar-li un nou pla de descans al Bru amb la intenció de passar junts un temps especial i refer la seva relació, que darrerament ha estat marcada per alguns problemes.

Però, malauradament per a ell, la seva proposta tampoc surt com s’esperava, generant encara més frustració i posant en dubte el futur de la seva relació, que sembla cada cop més difícil de reconduir.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol del dijous 24 d’abril de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts. Tindrà una durada de trenta-sis minuts.

Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. Serà després del ‘Cuines’, on aprendrem a cuinar Carpaccio de taronja amb romaní.