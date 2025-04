L'emotiu missatge de Lluís Marco al seu fill tan o més famós que ell

Lluís Marco és un d'aquells actors que ja formen part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions de catalans. Amb una carrera impecable, el seu rostre ha estat un habitual tant a les taules com a la televisió. Ha treballat amb els millors, ha interpretat personatges memorables i ha sabut mantenir-se fidel al seu estil: contundent, generós i sempre elegant. Des de “Ventdelplà” fins a “El cor de la ciutat”, passant per “Cuéntame cómo pasó” o “Temps de silenci”, la seva presència sempre ha significat qualitat i autenticitat. I no només això: també és un dels grans del doblatge, amb una veu que ha donat vida a personatges mítics i que ha fet vibrar milers d'espectadors.

Però més enllà de l'escenari, Lluís Marco també ha sabut construir una vida familiar exemplar, marcada per l'amor a la seva dona Neus i l'orgull pels seus fills, Marta i Carles. Ella, actriu com ell; ell, vinculat al món del bàsquet amb una trajectòria admirable tant com a jugador com a entrenador. I si hi ha alguna cosa que emociona més que un paper ben interpretat, és l'amor sincer d'un pare orgullós.

Una família de talent imparable

Marta Marco ha seguit el llegat artístic del seu pare i ho ha fet amb llum pròpia. És una de les actrius més estimades del panorama escènic català, amb una sensibilitat i una profunditat que la fan brillar tant en clàssics com en obres contemporànies. El talent s'hereta, sí, però també es cultiva, i Marta ha sabut guanyar-se l'afecte del públic amb una carrera coherent, sòlida i admirable.

Per la seva banda, Carles Marco ha viscut una altra mena d'escenaris, els de l'esport d'elit. Després d'una carrera com a jugador de bàsquet en equips com el Gijón, Valladolid, Manresa o Saragossa, Carles ha seguit el seu camí com a entrenador, passant per algunes de les banquetes més destacades d'Europa. Sempre des de la humilitat, el treball silenciós i la dedicació total.

Un dia per recordar: rumb a la glòria europea

Aquest dimarts 22 d'abril de 2025 ha estat una data marcada en vermell al calendari per a Lluís Marco. No per cap estrena, ni per cap gala... sinó per una cosa encara més especial: el debut del seu fill Carles als quarts de final de l'Eurolliga amb el Paris Basketball. L'equip francès, amb Carles com a segon entrenador al costat de Thiago Splitter, s'ha convertit en una de les revelacions de la temporada, deixant fora al mateix Reial Madrid al play-in.

El rival en aquesta ronda no és altre que el poderós Fenerbahçe de Jasikevicius, cosa que converteix el repte en majúscul. Però la il·lusió de l'equip i l'orgull de Lluís són encara més grans. Ho va deixar clar amb un missatge que va compartir fa uns dies, ple d'emoció i tendresa: “El meu fill, segon entrenador, es mereix aquest premi. Ets el millor company!”. Unes paraules que resumeixen el que és ell, el que sent i el que representa: un pare que vibra amb els èxits dels seus fills.

Un missatge que ho diu tot

Més enllà de la seva brillant carrera, Lluís Marco demostra dia rere dia que el seu paper més gran l'interpreta fora dels focus, a casa seva, amb els seus. Aquest dimarts ho ha viscut amb llàgrimes als ulls i l'esperança que el millor està per venir. I si algun dia el Paris Basketball arriba a una final d'Eurolliga contra el Barça, com ell mateix ha somiat... sabrem qui serà el primer espectador a aixecar-se a aplaudir. Perquè Lluís Marco no només és un actor immens. És, sobretot, un pare com pocs.