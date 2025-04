La nutricionista Júlia Farré destapa l'engany dels influencers amb un producte

No cal buscar massa. N'hi ha prou amb obrir Instagram, TikTok o qualsevol xarxa social per trobar vídeos i publicacions on es repeteix el mateix missatge: si vols un cos tonificat, fort i saludable, hi ha un producte que no pot faltar en el teu dia a dia. Els batuts de proteïnes s'han convertit en el nou sant grial del fitness digital, recomanats tant per influencers del sector com per usuaris anònims que prometen resultats miraculosos. Però… realment funcionen com ens expliquen?

La crítica que ningú esperava

Júlia Farré, nutricionista clínica i experta en alimentació saludable, ha alçat la veu en una entrevista a El món a RAC1, i el seu missatge ha causat impacte. Segons ella, molts d'aquests missatges que corren per xarxes socials no només són imprecisos, sinó perillosos. "Hi ha gent que recomana aquests batuts sense cap mena de coneixements. Els venen com si fossin imprescindibles per estar en forma, però això no és veritat", adverteix.

| Getty Images

Farré posa el focus en com aquests productes s'han convertit en una obsessió, especialment entre els joves: "Et fan creure que si no els prens, no aconseguiràs el cos que desitges. Però el cos que et mostren tampoc és realista. Sovint, simplement estan ensenyant una genètica favorable, no els efectes d'un suplement".

Alimentació suficient per a la majoria

L'experta aclareix que, en la majoria de casos, no calen suplements per cobrir les necessitats diàries de proteïnes. "Algú que va al gimnàs entre tres i quatre vegades per setmana, amb una dieta equilibrada, ja assoleix sense problema els nivells de proteïna que necessita el cos. Aquests batuts estan pensats per a esportistes d'elit o persones que fan entrenaments realment intensos", insisteix.

| Getty Images Pro

Llavors, per què tantes persones els prenen? Segons Farré, per desinformació. I per una pressió constant que prové de les pantalles. "Hem comprat una idea falsa: que tots podem tenir aquest cos perfecte si seguim certs trucs. Però no funciona així".

Més enllà de l'estètica

El missatge de la nutricionista també té una càrrega emocional important. "És molt dur veure persones que s'esforcen, que fan exercici, que cuiden el que mengen, i encara així se senten frustrades perquè no aconsegueixen aquest físic. El que no saben és que aquest físic no és el resultat de batuts, sinó de genètica, filtres i molta edició", reflexiona.

I aquí arriba la part més delicada del seu advertiment. Perquè tot això no es queda en una simple decepció estètica. Té conseqüències per a la salut. I no precisament lleus.

El risc que pocs mencionen

"El més preocupant —explica Farré— és que hi ha persones que consumeixen aquests batuts sense saber com estan els seus ronyons. Potser tenen una funció renal lleugerament alterada, una cosa que moltes vegades ni tan sols saben, i l'excés de proteïna pot ser el detonant d'un problema seriós". Segons la nutricionista, aquest és el gran perill ocult de la moda proteica: el dany invisible que pot acabar passant-te factura sense que te n'adonis.

El producte estrella de molts influencers pot no ser tan innocent com sembla. I encara que en alguns casos concrets tingui la seva utilitat, per a la majoria de la gent, simplement no cal. Ni batuts, ni miracles. Només informació veraç. I aquí, Júlia Farré ha volgut deixar-ho clar.