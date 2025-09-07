Logo xcatalunya.cat
Jugada mestra de 6 marques amb Lamine Yamal

Lamine Yamal encadena patrocinis globals i dispara la seva projecció comercial després de signar fins al 2031 amb el Barça

per Max Riveras

Ningú irromp així dues vegades en una mateixa dècada, i Lamine ja ho ha fet una vegada i mitja. Amb 18 anys i dorsal històric, el seu magnetisme supera la gespa i reordena agendes de màrqueting. 

El seu salt definitiu va començar quan Xavi el va consolidar al primer equip i l'elit europea en va prendre nota. Des de llavors, el seu futbol d'esquerra obedient i cap fred ha forçat comparacions que no demanen permís.

Del vestidor de Xavi a l'aparador global de 2025

El Barça va blindar l'extrem fins al 2031 i va oficialitzar el 10, amb acte, família i promesa de lideratge sense impostures. El gest va ser una mica més que simbòlic, perquè la narrativa comercial necessitava un estendard reconeixible. 

La singularitat va créixer amb un detall estratègic:  el club vesteix Nike, però Lamine és home Adidas, com el Messi jove que també va canviar de riba. El mix va funcionar ahir i torna a funcionar ara, amb un pla a llarg termini ja confirmat. 

La jugada mestra va arribar amb sis noms que avui orbiten al seu voltant, marques TOP que han fitxat Lamine.

Logo “304”, vendes rècord i l'imant del nou 10

El 304 va deixar de ser gest de celebració per convertir-se en emblema propi, amb un logo co-dissenyat que enllaça Rocafonda i Barcelona.  L'activació va coronar un arsenal de F50 personalitzades que Adidas ja havia llançat en edició limitada. 

La samarreta amb el seu 10 va arrasar en les primeres hores, amb xifres inèdites per al club. El furor es va notar a botigues físiques i en línia, confirmant una “Laminemania” que transcendeix el marcador de diumenge. A aquesta onada s'hi van sumar campanyes d'alt pols emocional, que van presentar Lamine com a icona propera i no com a promesa distant. 

Què hi ha darrere de cada signatura amb les 6 marques i com s'explica

Visa el va presentar com a ambaixador global del Mundial 2026 experiències per a fans i presència en el compte enrere del torneig. La categoria financera necessitava un rostre que convencés la Gen Z sense espantar els pares. 

Oppo el va nomenar ambaixador del seu “Make Your Moment”, associant tecnologia mòbil i moments decisius per a públics massius a Àsia i Europa. El relat encaixa amb un jugador que accelera quan altres trepitgen el fre.

Beats el va convertir en director fictici de “Lamine Records”, un spot amb picades d'ullet al seu ritual prepartit i cameo del barri 304. La campanya el va sumar a la mateixa taula on ja seuen Messi o Haaland. 

Powerade va apostar per la pausa conscient i va fitxar Lamine juntament amb Rodrygo per parlar de fortalesa mental i control del tempo. Els dos curts de la plataforma “Pause is Power” van reforçar aquest angle emocional. 

Konami el va presentar com a ambaixador d'eFootball, creuant l'ecosistema gamer amb millors moments i community challenges. L'aliança ordena Lamine dins el mapa de l'entreteniment interactiu. 

Nesquik acaba d'estrenar col·laboració gestionada per agència, amb creativitat que reinterpreta el joc infantil com a energia per competir. El missatge busca proximitat familiar sense perdre ambició esportiva. 

Reaccions oficials, gestió de l'entorn i la peça viral dels brackets

El club va celebrar contracte i dorsal amb solemnitat moderna, marcant una coreografia acurada entre herència i futur immediat.  Adidas, per la seva banda, va encendre la metxa del logo i va consolidar el pont entre marca i jugador. 

En paral·lel, els famosos brackets blaugrana de TwoJeys per a un Clàssic van mostrar que el personatge admet picades d'ullet virals amb segell local. La peça, “dentista approved”, va reforçar aquesta estètica d'estrella amb carrer. 

El tauler, a hores d'ara, és clar: el 10 del Barça ja no és només samarreta, sinó un llenguatge comercial que entén mig planeta. 

