La jugada de Meghan Markle que li ha sortit bé... i així queda demostrat

Des del seu retorn a Instagram a principis d'any, Meghan Markle ha executat una jugada de manual en el tauler mediàtic. El que va començar com un retorn discret, sense comentaris ni “M'agrada” visibles, ha evolucionat en una estratègia afinada capaç de generar un creixement explosiu i una connexió emocional real amb la seva audiència.

L'impuls després de canviar d'equip de comunicació

A finals de juny, Meghan i el príncep Harry van decidir acomiadar bona part del seu gabinet, inclòs l'entorn a Los Angeles i Regne Unit, i contractar l'agència Method Communications. Segons una experta, aquest relleu va coincidir amb un canvi profund en la freqüència i el to de les publicacions. Des de febrer, la duquessa ha guanyat 2,3 milions de seguidors, arribant als 3,8 M a Instagram.

La pedra angular va ser un vídeo domèstic: Meghan ballant al costat de Harry a la sala de part abans del naixement de la seva filla Lilibet, que va superar els 50 M de reproduccions. La naturalitat, sense filtres ni postproducció, va marcar la transició cap a una narrativa emocional i propera.

| YouTube

De la privacitat extrema a l'exposició selectiva

Fins al 2021, els Sussex mantenien els seus fills fora del focus. Avui, en canvi, apareixen en vídeos i fotogrames, des del Dia del Pare fins a instants quotidians amb Archie i Lilibet, ara protagonistes de continguts familiars. El canvi ha estat meditat: tancar comentaris per protegir el seu benestar, encara que també ha generat crítiques sobre una possible “estratègia comercial”.

En paraules d'un expert, aquesta exposició familiar trenca amb la narrativa d'ocultació i podria fer créixer una marca personal amb base emocional i autèntica.

Reaccions, crítiques i repercussió

Els resultats són aquí: publicacions amb més de mig milió de nous seguidors en un mes, contingut viral a xarxes i respostes positives al “màrqueting emocional”. No obstant això, també hi ha veus crítiques: experts asseguren que mostrar els menors respon a una intenció mercantil a llarg termini.

| E-Noticies, XCatalunya

Harry, per la seva banda, reforça aquesta narrativa. Al Nexus Global Summit va explicar que la parella va ser de les més assetjades el 2018. Ara volen construir una plataforma pròpia per parlar des de la seva experiència.

Jugada brillant o estratègia arriscada?

Aquesta evolució sembla tenir tres objectius clars. En primer lloc, humanitzar la parella, mostrant el seu dia a dia familiar. Però també controlar el missatge, seleccionant què apareix i com; i monetitzar una narrativa emocional, vinculada a projectes com la seva marca As Ever, la seva sèrie de Netflix i futurs llançaments.

Fins ara, els números acompanyen: marques esgotades, engagement creixent i visibilitat mediàtica. La “jugada” de Meghan Markle ha resultat efectiva. Ha aconseguit reposicionar la seva imatge pública, connectar amb milions de persones i transformar contingut personal en una estratègia amb propòsit. Queda per veure si aquest equilibri entre exposició i privacitat es mantindrà a llarg termini.