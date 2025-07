Una rival de Meghan Markle l'enfonsa pel seu nou negoci

Des que Meghan Markle va decidir fer un gir professional amb la seva marca de lifestyle, el seu projecte ha estat ple de dificultats. Tanmateix, el més recent no prové només de fallades tècniques o burocràtiques, sinó d'una veu experta que, segons mitjans de premsa rosa, ha llançat una crítica gens favorable.

L'experta en conserves carrega contra els productes de Meghan

Fa poc, la marca As Ever —abans coneguda com a American Riviera Orchard— va rebre una dura valoració. Donna Collins, prestigiosa creadora de Jelly Queens i amb més de 40 premis en melmelades artesanals, no va dubtar. Va qualificar el producte com una “decepció real” i va assegurar que “és un untable de fruites, que és el que es fa quan la melmelada falla”, assenyalant errors de textura atribuïbles a un excés de pectina. Per a Collins, l'equip darrere d'As Ever “realment no sap què fa”.

La notícia va arribar després del ràpid esgotament de melmelades, cremes d'albercoc i mel de taronger, que van generar expectació entre seguidors, però van decebre crítics gastronòmics.

Problemes legals, logístics i d'imatge

No és la primera vegada que l'empresa de la duquessa ensopega. Al llarg de l'últim any, Meghan ha hagut de lidiar amb el registre de marca, rebutjat als EUA pel nom American Riviera Orchard, cosa que la va portar a rebatejar l'empresa com As Ever.

També hi va haver polèmica pel logotip, acusat de plagiar l'escut de Porreres, un petit municipi mallorquí les autoritats del qual avancen en possibles accions legals. Altres conflictes, encara que de menor rellevància, han estat amb petits negocis, que també utilitzen el nom As Ever als Estats Units. Entre ells hi ha una marca de fotografia d'Arizona i una empresa tèxtil a Nova York.

Reaccions de Meghan

Davant la pressió, Meghan ha intentat aclarir al seu pòdcast “Confessions d'una fundadora” que el canvi de nom no era només estètic: “American Riviera va ser una amanida de paraules”, va explicar, anunciant que ja utilitzava el nom As Ever des de 2022. Tanmateix, experts en marques han qualificat les seves explicacions de poc convincents, assenyalant manca d'estratègia i d'autenticitat.

Per la seva banda, l'alcaldessa Xisca Mora, de Porreres, va declarar que la similitud del logo amb l'escut municipal semblava “surrealista” i sospita que es va recórrer a intel·ligència artificial per al disseny. Malgrat l'enrenou, el municipi admet que iniciar un procés legal complet podria ser costós.

Context i evolució del projecte

L'aventura empresarial de Meghan va començar el març de 2024 amb el blog The Tig Live i l'anunci d'American Riviera Orchard. La proposta incloïa des de melmelades fins a vi rosat, amb un llançament progressiu a través de la seva web. La marca va tornar a canviar el febrer de 2025, poc abans de l'estrena de la seva sèrie a Netflix, With Love, Meghan, en un intent de consolidar la seva identitat personal.

Al juny, s'hi van afegir més productes i es va evidenciar una aliança amb productors com The Republic of Tea i el celler Kunde Family Winery, encara que les crítiques del sector ja eren públiques.

Una rival inesperada obre la porta

Com si no n'hi hagués prou amb les dificultats internes, la crítica experta de Collins arriba a reobrir ferides. Una veu amb pes en el món gurmet que acusa sense embuts i col·loca Meghan en el focus mediàtic des d'un angle professional, no des de la seva condició de figura pública o royalty.