El disgust de Sofia de Borbó als seus pares després d'assolir la majoria d'edat

El passat 29 d'abril, la infanta Sofia va assolir la majoria d'edat, marcant un punt d'inflexió en la seva vida i en la de la família reial espanyola. A diferència de la seva germana, la princesa Leonor, qui va jurar la Constitució i va emprendre una formació militar com a hereva al tron, Sofia ha optat per un camí diferent, generant diverses reaccions dins i fora de la institució monàrquica.

Canvi de plans

Als seus 18 anys, Sofia es troba finalitzant el Batxillerat Internacional al UWC Atlantic College de Gal·les, amb la seva graduació prevista per al 24 de maig. A diferència de Leonor, qui segueix una estricta formació militar, la Casa Reial ha confirmat que Sofia no rebrà instrucció castrense. Aquesta decisió marca una ruptura amb la tradició i ha estat interpretada per alguns com un gest d'afirmació personal per part de la infanta.

A més, s'ha especulat sobre el seu rendiment acadèmic a Gal·les. Alguns mitjans han informat que Sofia ha afrontat desafiaments en el seu rendiment escolar, incloent amonestacions per impuntualitat i dificultats en assignatures numèriques. Aquestes informacions han generat preocupació a la Casa Reial, que desitja que la infanta assumeixi amb responsabilitat el seu paper dins de la institució.

Sofia es manté ferma

La Casa del Rei ha comunicat que, per ara, no es contempla la possibilitat d'una formació militar per a Sofia. Quant al seu futur acadèmic, encara que no s'ha confirmat oficialment, es consideren opcions tant en universitats espanyoles com estrangeres. Algunes fonts apunten que podria optar per continuar els seus estudis a l'estranger, seguint els passos del seu pare, el rei Felip VI, qui va estudiar als Estats Units.

El rei Felip VI ha reconegut la majoria d'edat de la seva filla atorgant-li la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica, la seva primera condecoració oficial. Aquest gest simbolitza l'inici d'una nova etapa en la vida de Sofia i el seu paper dins de la família reial.

Per la seva banda, la princesa Leonor, des del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, on continua la seva formació militar, va felicitar la seva germana pel seu aniversari a través d'un telèfon satèl·lit, demostrant la proximitat entre ambdues malgrat la distància.

La decisió de Sofia de no seguir una formació militar i el seu desig d'estudiar a l'estranger han generat diverses opinions. Alguns experts en protocol consideren que aquesta elecció podria permetre-li desenvolupar un perfil propi dins de la institució, centrat en àmbits específics com la cultura o la cooperació, complementant així el rol de la seva germana.

Tanmateix, també s'han plantejat preocupacions sobre la seva preparació i compromís amb les responsabilitats que comporta la seva posició. La Casa Reial espera que, malgrat no ser l'hereva al tron, Sofia exerceixi un paper significatiu dins de la monarquia, donant suport a la seva germana i representant la institució en diversos actes oficials.