Les festes de Leonor de Borbó, companys parlen, a l'altura de Joan Carles I

La monarquia espanyola, sempre sota l'escrutini públic, afronta un nou capítol que posa en dubte la seva acuradament construïda imatge de sobrietat i compromís institucional. Mentre la Casa Reial projecta a la princesa Leonor de Borbó com una hereva disciplinada, dedicada a la seva formació militar al vaixell escola Juan Sebastián Elcano, recents revelacions suggereixen que la jove de 19 anys està més a prop d'emular les polèmiques festes del seu avi, Juan Carlos I, que de complir amb les expectatives d'una futura reina.

El rebombori va començar amb filtracions de companys de la princesa, que, en cercles tancats, han compartit detalls de les seves nits de festa durant la travessia de l'Elcano. Aquestes històries, que han arribat a mitjans com El Nacional.cat, pinten un retrat d'una jove que, lluny de la rigidesa militar, es lliura a moments de descontrol que han requerit intervenció dels seus escortes.

Nits d'excessos en alta mar

La travessia del Juan Sebastián Elcano, iniciada l'11 de gener de 2025 des de Cadis, és una etapa clau en la formació militar de Leonor, dissenyada per forjar el seu caràcter com a futura cap d'Estat. No obstant això, durant les escales en països com Uruguai, Xile i Brasil, la princesa ha protagonitzat episodis que disten molt de la disciplina esperada.

| Casa Real, XCatalunya

Segons fonts properes a la tripulació, Leonor ha participat en sortides nocturnes que van acabar en excessos etílics, amb comportaments que els seus companys descriuen amb el terme irònic "chisposo" per referir-se al seu estat després de diverses copes.

Un dels incidents més comentats va ocórrer a Punta Arenas, Xile, on l'hereva va mostrar una actitud desinhibida que va sorprendre els presents. Testimonis asseguren que, després d'una nit de festa, va necessitar ajuda dels seus escortes per tornar al vaixell, un episodi que recorda les intervencions discretes que solien encobrir les aventures de Juan Carlos I.

A Brasil, abans del carnaval, una altra sortida nocturna va acabar en un retorn caòtic a l'allotjament, cosa que va provocar una reprimenda oficial de l'equip de coordinació. A Uruguai, imatges filtrades de Leonor a la platja van ser interpretades com un intent de la Casa Reial per desviar l'atenció d'una festa improvisada que va derivar en un botellot a la costa.

Aquests episodis no són aïllats. A Marín i Saragossa, durant la seva formació prèvia, el personal de seguretat ja havia intervingut per evitar que les seves escapades nocturnes arribessin als titulars. La repetició d'aquest patró ha generat malestar entre alguns comandaments de l'Elcano, que, tot i mantenir el silenci oficial, expressen en privat la seva frustració per l'actitud despreocupada de la princesa.

Un informe confidencial, segons rumors, hauria arribat a Letícia Ortiz, detallant les entremaliadures de la seva filla, cosa que posa en evidència les dificultats de la Casa Reial per controlar una jove que sembla gaudir desafiant els límits.

Declaracions oficials i reaccions: silenci i crítiques

La Casa Reial ha optat per la seva estratègia habitual: el silenci. No ha emès comunicats sobre els incidents, confiant que la maquinària mediàtica de la Zarzuela mitigui l'impacte. No obstant això, les filtracions de companys i les publicacions en mitjans com Don Balón han trencat aquesta barrera, portant la història al domini públic.

| Canva

A les xarxes socials, el debat és intens. Alguns usuaris defensen a Leonor, argumentant que, als seus 19 anys, és natural que vulgui gaudir com qualsevol jove. Un comentari a X assenyalava: "Deixeu a Leonor en pau, és una noia jove, no una monja". Altres, però, són més crítics: "Si ha de ser reina, que comenci a comportar-se com a tal, no com el seu avi".

La comparació amb Juan Carlos I és inevitable i devastadora. El rei emèrit, el regnat del qual va estar marcat per escàndols de corrupció i excessos personals, va deixar un llegat que la monarquia encara lluita per superar.

Que Leonor, en plena formació, sigui associada amb el seu carisma festiu però també amb la seva falta de contenció, és un cop dur per a la imatge de renovació que Felip VI i Letícia han intentat construir. Mentre alguns companys veuen en ella una jove que busca alliberar-se de la rigidesa monàrquica, altres consideren que el seu comportament és irresponsable per a algú destinat a liderar un país.