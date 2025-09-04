Juanjo Puigcorbé revela el seu secret a 'Sueños de libertad' i causa una gran sensació

Els espectadors de Sueños de libertad viuran aquesta tarda un capítol d'alt voltatge. I és que es destaparà el secret de don Pedro, a qui dona vida Juanjo Puigcorbé, cosa que impactarà, especialment, un protagonista.
Això sí, ell no ho descobrirà de manera personal, serà una altra persona qui el desemmascararà. D'aquí que s'acosten corbes a partir d'aquest instant.
El fosc secret de don Pedro, a qui dona vida Juanjo Puigcorbé, al descobert a Sueños de libertad
el senyor Pedro ha estat amagant que té un càncer terminal i també que és més menyspreable del que ningú es podia imaginar. I és que, en veure el rebuig de la seva esposa després de conèixer tot el que ell ha fet, l'empresari es va sincerar. Primer, li va explicar la seva malaltia per estovar-la, però, veient que no ho aconseguia, la va amenaçar de denunciar-la per la mort de Jesús.
Fins ara el seu comportament i la seva situació han romàs ocults, però avui es destaparà aquest secret d'ell. Tot passarà quan Joaquín vegi la tensió regnant en el matrimoni de la seva mare. Això el portarà a pressionar-la perquè li expliqui què passa i ella acabarà relatant-li la veritat.
Aquest descobriment farà que el jove s'adoni realment que tenia raó sobre el senyor Pedro. Tindrà clar que és un ésser menyspreable, un monstre que està fent patir Digna. I decidirà no quedar-se de braços plegats.
La revelació promet convertir-se en un dels moments més intensos de Sueños de libertad. No només pel que suposa per a la trama, sinó també perquè posa al centre el personatge de Puigcorbé. Un actor que ha sabut construir un vilà de gran profunditat, capaç de generar indignació i alhora sostenir la tensió dramàtica.
Més descobriments i tensions al capítol d'avui de Sueños de libertad
L'entrega d'aquesta tarda de Sueños de libertad, a més, estarà plena d'altres trames que augmentaran la intensitat narrativa. Una d'elles serà la decisió de Gaspar de deixar la cantina, notícia que Damián comunicarà a Manuela. La reacció d'ella serà d'autèntica desolació, ja que continua tenint sentiments cap a la seva exparella.
Conscient que pot perdre'l per sempre, anirà a la cantina amb l'esperança de fer-lo canviar d'idea. Tanmateix, tot apunta que la decisió d'ell ja està presa i que no hi haurà marxa enrere.
En un altre front, Gabriel i Begoña es despertaran junts mostrant una unió cada cop més forta. La Julia, en conèixer aquesta relació, no ocultarà la seva felicitat, mentre que la María farà un pas decisiu. La infermera decidirà explicar-li a la petita els seus plans d'adoptar un nen, buscant guanyar-se el seu suport per convèncer l'Andrés.
Al dispensari, la infermera, a més, compartirà la seva il·lusió amb la Luz, però la doctora aprofitarà el moment per obrir el seu cor. Reconeixerà que tem per l'estabilitat del seu matrimoni i que la Cristina podria convertir-se en un problema seriós en la seva vida personal.
Les dificultats també s'intensificaran en l'àmbit empresarial. La crisi s'agreujarà cada cop més i els proveïdors continuaran trencant contractes, deixant en evidència que el negoci travessa el seu pitjor moment.
Al mateix temps, la Digna afrontarà un dur enfrontament amb la Irene, recriminant-li el seu silenci sobre el que ha passat amb en Joaquín. La resposta de la seva cunyada serà tan contundent com sorprenent: li demanarà que abandoni el seu germà.
La tensió familiar creixerà encara més quan en Tasio, després de reflexionar sobre els consells de la seva mare, decideixi acceptar la invitació d'en Damián per acostar posicions. Un gest que obrirà la porta a noves aliances i possibles girs dins la trama de Sueños de libertad.
Finalment, la Begoña descobrirà la sorpresa que l'Andrés li havia preparat amb motiu del seu aniversari. Un pla que mai es va arribar a concretar perquè ella va compartir un pícnic amb en Gabriel.
L'audiència, que segueix fidel cada tarda, tindrà avui un episodi ple de girs, confessions i sorpreses. Un còctel que confirmarà Sueños de libertad com una de les ficcions més seguides d'Antena 3. I que consolidarà Juanjo Puigcorbé com un dels grans noms d'aquesta producció.