Juanjo Puigcorbé revela su secreto en 'Sueños de libertad' y causa una gran sensación

Los espectadores de Sueños de libertad van a vivir esta tarde un capítulo de alto voltaje. Y es que se destapará el secreto de don Pedro, al que da vida Juanjo Puigcorbé, lo que impactará, en especial, a un protagonista.

Eso sí, él no lo descubrirá de forma personal, será otra persona la que lo desenmascare. De ahí que se avecinarán curvas a partir de ese instante.

El oscuro secreto de don Pedro, al que da vida Juanjo Puigcorbé, al descubierto en Sueños de libertad

Don Pedro ha estado ocultando que tiene un cáncer terminal y también que es más despreciable de lo que nadie se podía imaginar. Y es que, al ver el rechazo de su esposa tras conocer todo lo que él ha hecho, el empresario se sinceró. Primero, le contó su enfermedad para ablandarla, pero, viendo que no lo conseguía, la amenazó con denunciarla por la muerte de Jesús.

Hasta el momento su comportamiento y su situación han permanecido ocultos, pero hoy se destapará ese secreto de él. Todo sucederá cuando Joaquín vea la tensión reinando en el matrimonio de su madre. Esto le llevará a presionar a esta para que le cuente qué sucede y ella acabará relatándole la verdad.

Este descubrimiento hará que el joven se dé cuenta realmente de que tenía razón sobre don Pedro. Tendrá claro que es un ser despreciable, un monstruo que está haciendo sufrir a Digna. Y decidirá no quedarse de brazos cruzados.

La revelación promete convertirse en uno de los momentos más intensos de Sueños de libertad. No solo por lo que supone para la trama, sino también porque pone en el centro al personaje de Puigcorbé. Un actor que ha sabido construir un villano de gran profundidad, capaz de generar indignación y al mismo tiempo sostener la tensión dramática.

Más hallazgos y tensiones en el capítulo de hoy de Sueños de libertad

La entrega de esta tarde de Sueños de libertad, además, estará repleta de otras tramas que aumentarán la intensidad narrativa. Una de ellas será la decisión de Gaspar de dejar la cantina, noticia que Damián comunicará a Manuela. La reacción de ella será de auténtica desolación, pues sigue teniendo sentimientos hacia su expareja.

Consciente de que puede perderlo para siempre, acudirá a la cantina con la esperanza de hacerle cambiar de idea. Sin embargo, todo apunta a que la decisión de él ya está tomada y que no habrá vuelta atrás.

En otro frente, Gabriel y Begoña despertarán juntos mostrando una unión cada vez más fuerte. Julia, al conocer esta relación, no ocultará su felicidad, mientras que María dará un paso decisivo. La enfermera decidirá contarle a la pequeña sus planes de adoptar un niño, buscando ganarse su apoyo para convencer a Andrés.

En el dispensario, la enfermera, además, compartirá su ilusión con Luz, pero la doctora aprovechará el momento para abrir su corazón. Reconocerá que teme por la estabilidad de su matrimonio y que Cristina podría convertirse en un problema serio en su vida personal.

Las dificultades también se intensificarán en el terreno empresarial. La crisis se agravará cada vez más y los proveedores continuarán rompiendo contratos, dejando en evidencia que el negocio atraviesa su peor momento.

Al mismo tiempo, Digna afrontará un duro enfrentamiento con Irene, recriminándole su silencio sobre lo ocurrido con Joaquín. La respuesta de su cuñada será tan contundente como sorprendente: le pedirá que abandone a su hermano.

La tensión familiar crecerá todavía más cuando Tasio, tras reflexionar sobre los consejos de su madre, decida aceptar la invitación de Damián para acercar posturas. Un gesto que abrirá la puerta a nuevas alianzas y posibles giros dentro de la trama de Sueños de libertad.

Por último, Begoña descubrirá la sorpresa que Andrés le había preparado con motivo de su cumpleaños. Un plan que nunca llegó a concretarse porque ella compartió un pícnic con Gabriel.

La audiencia, que sigue fiel cada tarde, tendrá hoy un episodio lleno de giros, confesiones y sorpresas. Un cóctel que confirmará a Sueños de libertad como una de las ficciones más seguidas de Antena 3. Y que consolidará a Juanjo Puigcorbé como uno de los grandes nombres de esta producción.