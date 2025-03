Juan Luis Galiacho sentencia sobre Victoria Federica i la seva mare: 'La té una mica...'

per Mireia Puig

Victoria Federica de Marichalar i Borbó, filla de la infanta Elena i neboda del rei Felip VI, ha tornat a ser el centre d'atenció mediàtica a causa de la seva vida sentimental. Recentment, se l'ha relacionat amb l'empresari Borja Moreno Oriol, una relació que, segons el periodista Juan Luis Galiacho, podria estar causant preocupació a la seva mare.​

Un empresari de bona família

En les últimes setmanes, Victoria Federica ha estat vista en companyia de Borja Moreno, un empresari madrileny de 31 anys vinculat al món de la nit i director de relacions públiques del Grup Trocadero. La parella va ser fotografiada al club de tir de Somontes, a El Pardo de Madrid, gaudint d'una jornada de tir al plat, una afició que la jove comparteix amb la seva família.​

Borja Moreno, conegut en el seu cercle proper com "Borch", no és aliè a l'entorn de l'alta societat espanyola. Anteriorment, se'l va relacionar sentimentalment amb Amina Martínez de Irujo, filla de Genoveva Casanova i Cayetano Martínez de Irujo.​

La relació entre Victoria Federica i Borja Moreno hauria començat durant aquest Nadal, encara que tots dos han intentat mantenir el seu festeig en la intimitat. No obstant això, les recents aparicions públiques han avivat l'interès dels mitjans i del públic en general.

Juan Luis Galiacho sentencia

El periodista Juan Luis Galiacho, col·laborador habitual en programes de televisió, ha expressat la seva opinió sobre aquesta nova relació. Segons Galiacho, mentre que Jaime de Marichalar, pare de Victoria Federica, sembla aprovar la relació, la infanta Elena podria estar preocupada per les decisions de la seva filla. "Jo crec que Victoria Federica dona molts disgustos a la seva mare. La té una mica despistada", va afirmar Galiacho en el programa 'Fiesta'.​

Aquestes declaracions suggereixen que la infanta Elena podria no estar del tot conforme amb la relació de la seva filla, especialment considerant l'entorn nocturn en què es mou Borja Moreno. La preocupació de la infanta podria estar relacionada amb la imatge pública de Victoria Federica i com aquesta relació podria afectar la seva reputació.​

D'altra banda, Borja Moreno ha estat captat per les càmeres de la premsa, mostrant una actitud tímida i discreta. Encara que ha intentat mantenir-se allunyat dels focus, el seu nom ha ressonat als mitjans des que es va fer pública la seva relació amb la Borbó.

Quant a la família reial, no hi ha hagut declaracions oficials sobre aquesta nova relació. No obstant això, és habitual que mantinguin una postura discreta respecte a la vida privada dels seus membres.​

Anteriors parelles de Victoria Federica

La vida amorosa de Victoria Federica sempre ha estat objecte d'interès mediàtic. Anteriorment, va mantenir una relació amb el DJ Jorge Bárcenas, que va finalitzar el 2022. Des de llavors, se l'ha relacionat amb diferents persones, però cap relació havia captat tanta atenció com l'actual amb Borja Moreno.​

La jove, que ha participat recentment en el programa 'El Desafío', ha mostrat una faceta més pública i mediàtica, cosa que ha incrementat l'interès en la seva vida personal.