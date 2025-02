Contundent decisió d'Elena de Borbó amb la seva filla Victoria Federica

En l'últim any, Victoria Federica ha cridat l'atenció d'una manera inusual. Va començar a cultivar la seva imatge pública a les xarxes socials i programes de televisió, desafiant la tradició de discreció que s'espera dels Borbó.

La jove, filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, va tenir una adolescència marcada per la rebel·lia. Les seves amistats i la seva entrada en l'univers influencer han servit de catalitzador perquè adopti un paper mediàtic del qual pocs membres de la família reial poden presumir.

| Infanta Elena

Durant aquest període, Felip VI i Letícia han manifestat recels. Els agradaria que la seva neboda reduís la seva exposició pública i que reconduís les seves energies a formar-se fora dels focus. No obstant això, Victoria Federica s'ha mantingut ferma, especialment després del seu salt al programa ‘El Desafío’ d'Atresmedia.

Exposició a les xarxes socials i mitjans de comunicació

La infanta Elena, d'inici, no compartia l'entusiasme per les xarxes i la televisió. Va ser la seva filla qui va insistir a explorar aquesta faceta, avalada també pel pare, Jaime de Marichalar. Ell li va aconsellar teixir contactes en el sector de la moda i les xarxes, presentant-la a figures clau perquè gestionessin la seva imatge.

Segons algunes veus a la Zarzuela, Elena i Felip VI han tingut diverses converses sobre el futur mediàtic de Victoria Federica. El més transcendent d'aquests diàlegs és que han acordat fixar límits més clars. Així, Elena, en un acte de reconciliació amb el seu germà, ha decidit recolzar les directrius del rei i plantejar-se un canvi de rumb per a la seva filla.

L'estratègia no busca apartar-la del tot de la seva carrera mediàtica. Més aviat, estableixen certes pautes que garanteixin la protecció de la corona i evitin comentaris que puguin danyar la reputació familiar. Per això, a ‘El Desafío’, Victoria Federica roman al marge de qüestions sobre els Borbó.

| Juan Carlos I, Infanta Elena, XCatalunya

Tot i això, la pressió no desapareix. Jaime de Marichalar manté una relació tensa amb la infanta Elena i amb la Casa Reial. En veure que Felip VI insisteix a desvincular Victoria de l'esfera mediàtica, Marichalar estaria disposat a trencar el silenci si es cancel·la el suport a la seva filla. Considera que ella se sent plena amb els seus projectes i que no hi ha motius per tallar-li les ales.

Imatge perjudicial per a la Casa Reial

D'altra banda, Felip VI tem que qualsevol descuit de Victoria Federica pugui revelar més informació de la deguda. La seva por s'explica perquè, ja sigui a les xarxes o en programes d'entreteniment, un comentari imprudent o un gest ambigu puguin tacar la imatge de la monarquia.

Per ara, la jove continua participant a ‘El Desafío’ amb gran acceptació del públic. El pla familiar, no obstant això, podria fer un tomb quan acabi el seu pas pel programa, considerant la possibilitat d'enviar-la a l'estranger amb la finalitat de reforçar la seva formació en moda i limitar la seva presència televisiva.

Elena de Borbó ha cedit terreny per recolzar el seu germà en la salvaguarda de la institució. De fet, repetir l'exemple del seu altre fill, Froilán, a qui va enviar a Abu Dhabi, no està descartat del tot. Així, la decisió sobre la futura projecció de Victoria Federica en mitjans es preveu contundent i propera a executar-se.