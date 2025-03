El nét Borbó que s'ha convertit en el 'nou Froilán'

per Mireia Puig

La família reial espanyola torna a ser el centre d'atenció a causa del comportament d'un dels seus membres més joves. Després d'anys en què Felip Juan Froilán i Victoria Federica, fills de la infanta Elena, van protagonitzar titulars per les seves polèmiques, ara és Miguel Urdangarin, tercer fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, qui sembla seguir els seus passos.​

Menys mediàtics però també donen problemes

Miguel Urdangarin, de 22 anys, ha estat objecte de preocupació a la Casa Reial a causa del seu estil de vida i decisions recents. Després de completar els seus estudis en Ciències del Mar a Londres i realitzar unes pràctiques que no van culminar en un contracte laboral, el jove ha optat per un any sabàtic, dividint el seu temps entre Madrid i Londres.

A la capital espanyola, se l'ha vist gaudint de la vida nocturna juntament amb la seva parella, Olympia, a qui va conèixer durant els seus estudis a Ginebra. Aquesta situació ha generat inquietud a la família reial, especialment en el rei Felip VI i la reina Letícia, que temen que Miguel es converteixi en el nou focus d'atenció mediàtica, similar al que va passar amb els seus cosins.​

A més, segons informa El Nacional, Miguel rep una assignació mensual de 10.000 euros per part del seu avi, el rei emèrit Joan Carles I, i altres 6.000 euros de la seva mare, la infanta Cristina, destinats a cobrir les seves despeses personals. Aquestes xifres, que superen àmpliament el salari mitjà a Espanya, han generat controvèrsia i crítiques en diversos sectors de la societat.​

Declaracions oficials i reaccions

La Casa Reial ha mostrat la seva preocupació per la imatge que projecta Miguel Urdangarin i ha instat la infanta Cristina a intervenir perquè el seu fill adopti un estil de vida més discret i d'acord amb la seva posició. Segons fonts properes, Felip VI hauria expressat la seva inquietud per la possibilitat que Miguel es converteixi en el nou "Froilán" de la família, fent referència als escàndols protagonitzats pel seu nebot en el passat.

La infanta Cristina, per la seva banda, ha intentat mediar en la situació, sol·licitant al seu pare, el rei emèrit, que parli amb Miguel i els seus germans perquè reconsiderin el seu comportament i decisions. No obstant això, fins al moment, no s'han observat canvis significatius en l'actitud del jove.​

A les xarxes socials, l'opinió pública ha manifestat el seu descontentament davant la situació, qüestionant els privilegis econòmics dels quals gaudeix Miguel sense exercir una activitat laboral. Aquest debat s'emmarca en un context en què la monarquia espanyola busca mantenir una imatge d'austeritat i proximitat amb la ciutadania.​