Pilar Eyre recorda un moment que Joan Carles I i Elena de Borbó volen amagar

En el complex entramat de la família reial espanyola, la relació entre el rei emèrit Joan Carles I i la seva primogènita, la infanta Elena, ha estat objecte de múltiples anàlisis i especulacions. Encara que públicament han mostrat una imatge d'unitat i complicitat, certs episodis han posat a prova la fortalesa d'aquest vincle.

Sense anar més lluny, no cal oblidar que Elena és la filla gran. Durant la redacció de la Constitució espanyola de 1978, es va preguntar a l'aleshores monarca si volia que l'ordre de successió fos natural. Ell va preferir mantenir la 'tradició' que l'hereu fos el primer baró, és a dir, l'aleshores Príncep Felip.

La raó era òbvia. Joan Carles I pensava que Elena, que per aleshores ja estava en l'adolescència, no estava preparada per ser la futura Reina.

Un episodi que va marcar la relació pare-filla

Malgrat tot, en general la relació entre pare i filla ha estat propera. La infanta Elena hauria viscut moments de profunda consternació en descobrir el seu pare en situacions compromeses. En una ocasió, després d'una nit d'excessos, Joan Carles I va ser trobat en condicions lamentables, cosa que va generar una profunda decepció en la seva filla gran. Aquest incident, que la família ha intentat mantenir en la més estricta confidencialitat, reflecteix les complexitats internes que han afrontat els Borbons.

Reaccions i reflexions en el si de la família reial

Així ho ha explicat Pilar Eyre, gran experta en els rumors dels Borbons. La infanta Elena ha estat testimoni de les llums i ombres del regnat del seu pare.

Encara que sempre ha mostrat un suport inquebrantable cap a ell, episodis com el mencionat han generat tensions internes. Per la seva banda, Felip VI ha adoptat una postura més distant, buscant preservar la imatge de la monarquia i evitant que les controvèrsies familiars afectin el seu regnat.

Experts en la Casa Reial, com Pilar Eyre, han analitzat aquests esdeveniments, destacant la complexitat de les relacions familiars i com certs esdeveniments han influït en la dinàmica interna dels Borbons.