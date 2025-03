Els joves brasilers es cansen de Leonor de Borbó

La princesa Leonor de Borbó, hereva al tron d'Espanya, ha estat protagonista de diverses polèmiques durant la seva recent estada al Brasil. La seva participació en esdeveniments festius locals i la presència constant del seu equip de seguretat han generat malestar entre els joves brasilers, que han expressat el seu descontentament en més d'una ocasió.​

Des de la seva arribada a Salvador de Bahia el 14 de febrer d'aquest any, com a part de la seva formació militar a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, Leonor ha intentat integrar-se en les activitats culturals de la zona. No obstant això, la seva presència en esdeveniments com la festa Terça da Benção ha estat marcada per incidents que han cridat l'atenció dels mitjans i del públic.​

El desplegament de seguretat, la clau de tot

Durant una d'aquestes celebracions, la princesa va ser captada en actitud propera amb un company guardamarina. Un fotògraf local, sense reconèixer inicialment Leonor, va prendre imatges de l'escena. En adonar-se de la situació, els escortes de la princesa van intervenir de manera enèrgica, exigint al fotògraf que esborrés les fotografies sota amenaça de danyar el seu equip.

| Instagram, Casa Real

Aquest incident no només va generar crítiques per la reacció desproporcionada de la seguretat reial, sinó que també va avivar rumors sobre la vida personal de l'hereva al tron.​

A més, la constant vigilància i les mesures restrictives imposades pel seu equip de seguretat han provocat incomoditat entre els assistents a aquests esdeveniments. En més d'una ocasió, els joves brasilers han manifestat el seu descontentament amb xiulets i crítiques cap a la princesa, qüestionant la necessitat d'un desplegament de seguretat tan invasiu en contextos festius i relaxats.​

Discreció a la Casa Reial

La Casa Reial espanyola ha mantingut una postura discreta respecte a aquests incidents, evitant emetre comunicats oficials que abordin directament les polèmiques.

| Casa Real, Tookapic

No obstant això, fonts properes a la institució han desmentit categòricament els rumors sobre un suposat petó entre Leonor i el seu company, atribuint la confusió a la interpretació errònia de les imatges captades durant la festa.​

Quant a la reacció dels joves brasilers, no hi ha hagut una resposta oficial per part de la Casa Reial. No obstant això, s'ha observat un esforç per part de la princesa per adaptar-se a les circumstàncies i evitar situacions que puguin generar malestar entre la població local.​