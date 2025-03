Adrià Collado dona una gran notícia inesperada sobre la seva situació sentimental

per Pol Nadal

Adrià Collado, el reconegut actor català conegut pel seu paper de Sergio Arias a 'La que se avecina' i per aparèixer en diferents sèries de TV3, ha sorprès recentment en anunciar novetats sobre la seva vida personal i amorosa al costat d'Ana Alonso, amb qui té dos fills en comú.

Què ha passat?

Durant una entrevista al programa 'Els Teloners' de RAC1, Collado va revelar que porta un any divorciat d'Ana Alonso. Aquesta notícia ha agafat per sorpresa els seus seguidors, ja que la parella sempre va mantenir una vida privada discreta i allunyada dels focus mediàtics. Malgrat la separació, l'actor va destacar que mantenen una relació cordial i afectuosa, especialment pel benestar dels seus fills, Gala i Pol. En les seves pròpies paraules, va expressar: "Som persones, tenim dos fills en comú, i l'estimo molt".

La parella es va conèixer en l'àmbit professional i va compartir pantalla a la sèrie 'Diarios de la cuarentena', on van interpretar una parella que afrontava el confinament. Aquesta col·laboració va ser possible gràcies al fet que tots dos vivien junts a Sant Just Desvern, localitat a la qual es van traslladar després de deixar Barcelona.

Entrevista a Adrià Collado

En l'entrevista, Collado va mostrar el seu característic sentit de l'humor en anunciar la seva solteria: "Torno a estar al mercat, podeu fer una crida des d'aquí, a veure si surten opcions". Aquesta declaració va provocar rialles a l'estudi i va reflectir l'actitud positiva de l'actor davant aquesta nova etapa de la seva vida.

La notícia del divorci ha generat diverses reaccions a les xarxes socials. Molts fans han expressat el seu suport a l'actor i han destacat la seva maduresa en gestionar la situació amb respecte i afecte cap a la seva exdona. A més, s'ha valorat positivament que Ana Alonso mantingui al seu perfil d'Instagram les fotografies familiars, cosa que indica una relació amistosa i centrada en el benestar dels seus fills.

Nova vida de l'actor

Adrià Collado continua amb la seva exitosa carrera professional. Recentment, s'ha incorporat al repartiment de la sèrie 'Com si fos ahir' de TV3, interpretant a Miqui, un personatge que ha captat l'atenció de l'audiència. El seu retorn a la televisió catalana ha estat molt ben rebut pel públic, que valora el seu talent i versatilitat com a actor.

Aquest anunci marca un nou capítol en la vida personal d'Adrià Collado, qui, malgrat els canvis, manté una actitud positiva i enfocada en la seva família i carrera.