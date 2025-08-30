La surrealista història que li han explicat a Quim Masferrer

Quim Masferrer s'ha consolidat com un dels presentadors més estimats de TV3. Amb el seu programa El foraster ha recorregut pobles d'arreu de Catalunya, retratant la seva gent amb humor i proximitat. La seva capacitat per connectar amb els espectadors l'ha convertit en una figura carismàtica, tant a la televisió com al teatre.
En els últims mesos, a més de gravar nous episodis del programa, ha continuat amb el seu espectacle Bona gent. En aquest trasllada el seu estil televisiu als escenaris, interactuant directament amb el públic i creant situacions úniques. Precisament en una d'aquestes funcions es va produir un moment que s'ha tornat viral.
Una història insòlita des de Sabadell
Durant una actuació recent, Masferrer es va trobar amb un espectador de Sabadell que va sorprendre tothom. L'home, que es va presentar com Eugeni, va explicar que havia necessitat fins a cinc transbordaments per arribar a Barcelona. Entre busos, metro i algun canvi inesperat, el trajecte es va convertir en una autèntica odissea.
El presentador va reaccionar incrèdul a la confessió del veí. "Cinc busos des de Sabadell fins aquí?", va preguntar entre rialles i sorpresa. L'explicació va continuar amb detalls de cada enllaç de transport, provocant riallades entre els assistents.
Un viatge interminable per una bona causa
El més cridaner és que Eugeni i el seu company havien sortit de Sabadell a les onze del matí. Després de diverses combinacions, van arribar just a temps per veure l'espectacle de Masferrer. Entre transbordament i transbordament, fins i tot van aprofitar per menjar, restant dramatisme a la llarga travessia.
El relat de l'espectador va deixar Masferrer atònit, que va acabar reconeixent la dedicació del públic. "Per venir a veure'm, nen... això no ho ha fet ningú encara", va respondre el presentador, amb els ulls oberts de bat a bat.
Un fenomen televisiu i cultural
El presentador no només entretingut: també reflecteix la diversitat cultural de Catalunya. Cada poble que visita a televisió es converteix en un aparador de tradicions, costums i anècdotes. La seva feina ha estat descrita com una crònica moderna de la vida local catalana.
Amb episodis com el viscut amb Eugeni, queda clar que la connexió amb el públic és real i directa. La fidelitat de l'audiència és prova que Masferrer ha trobat una fórmula única.
El futur d'El foraster
La nova temporada del programa ja està en marxa i promet novetats. L'equip ha començat les gravacions amb la intenció de mantenir el mateix esperit proper, però amb alguns girs sorprenents. Masferrer ha avançat que vol continuar explorant llocs inèdits i descobrint històries singulars.
L'èxit de la seva proposta sembla assegurat, perquè combina humor, emoció i humanitat. I si alguna cosa demostra l'episodi amb Eugeni, és que les històries més simples poden convertir-se en or televisiu. Quim Masferrer ha tornat a mostrar per què és una de les figures més estimades de l'audiovisual català.