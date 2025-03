Josep Maria Mainat es confessa davant Roger Escapa: 'No es pot perdonar'

Josep Maria Mainat sempre ha estat un personatge fascinant per al gran públic. Productor, presentador i membre de la mítica formació La Trinca, Mainat ha estat acostumat a acaparar titulars pel seu talent, sentit de l'humor i també per una vida privada que, en els últims anys, ha pres tints dramàtics. La seva entrevista recent amb Roger Escapa a Catalunya Ràdio el torna a col·locar sota els focus, revelant detalls inèdits sobre una etapa especialment fosca de la seva vida.

Un cop difícil d'oblidar

Durant la seva conversa amb Roger Escapa, Mainat no va dubtar a abordar amb claredat un dels capítols més difícils de la seva vida recent. El productor va confessar que, malgrat haver afirmat en nombroses ocasions el seu desig de viure fins als 120 anys en perfecte estat de salut, les circumstàncies personals i familiars viscudes últimament l'han allunyat molt d'aquesta aspiració idealista.

Amb una sinceritat que caracteritza el seu estil directe, Mainat va reconèixer haver viscut una situació límit: intents d'assassinat, judicis i conflictes que ell mateix va definir com una etapa d'“estrès brutal”. En preguntar-li sobre com va encaixar que algú tan proper intentés acabar amb la seva vida, Mainat no va titubejar: “Perdonar-ho no, no es pot perdonar. Quan algú intenta robar-te la vida, que és l'únic veritablement important que tenim, és impossible perdonar-ho”.

Aquesta declaració pren especial rellevància atès que Mainat sempre ha projectat una imatge vitalista i optimista, convertint les seves paraules en un reflex honest de com és de difícil superar emocionalment fets tan traumàtics.

Mainat va rebre suport dels més propers

Després de la seva impactant confessió, Mainat va revelar com havia aconseguit sobreposar-se i seguir endavant. “Ara ella és a la presó, i estic més tranquil”, va admetre amb calma, encara que també va deixar clar que no sentia cap satisfacció personal per aquesta situació, sinó més aviat alleujament per la seguretat que això implicava per a ell i els seus fills.

Precisament els seus fills han estat un element fonamental perquè Mainat trobés forces en els moments més complicats. "Veig que aquests nens no poden quedar-se sense la seva mare ni sense el seu pare", va explicar amb emoció a la veu, deixant entreveure la seva capacitat de resiliència emocional i humana.

A més, el productor català va reconèixer obertament haver comptat amb ajuda mèdica per afrontar la situació, assenyalant amb franquesa que va recórrer a antidepressius i a teràpia. La seva transparència ajuda a trencar tabús sobre la salut mental, mostrant una faceta vulnerable poc habitual en figures públiques amb la seva trajectòria professional.

A les xarxes socials, la reacció davant aquestes declaracions no s'ha fet esperar. Molts seguidors han mostrat empatia cap a Mainat, reconeixent la seva valentia en parlar públicament sobre un tema tan dolorós. Altres usuaris han aprofitat per destacar la importància d'abordar els problemes personals sense vergonya ni por a què diran.

Un futur més tranquil, però amb cicatrius

Avui, Josep Maria Mainat assegura sentir-se més tranquil, encara que reconeix que les cicatrius emocionals romanen. "Quan arribes a certa edat, qualsevol cop t'afecta molt més", va afirmar amb una barreja d'humor i realisme.

Malgrat tot, el seu caràcter optimista segueix intacte. Mainat vol mirar cap endavant, conscient que ha sobreviscut a una etapa difícil gràcies a una fortalesa interna que desconeixia posseir. No obstant això, les seves paraules també conviden a la reflexió: fins a quin punt és possible refer-se després d'una situació així? És realment possible oblidar o perdonar quelcom tan extrem?

De moment, Josep Maria Mainat prefereix centrar-se en la seva recuperació personal i en els seus fills, els veritables motors de la seva vida. La seva confessió pública no només és un acte de valentia, sinó una porta oberta per seguir coneixent com afrontarà el futur després d'aquests difícils capítols. Sens dubte, la història continuarà generant interès i debat en els pròxims mesos.