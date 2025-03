Jordi Eroles recomana un restaurant per a un motiu especial

En el panorama televisiu català, Jordi Eroles destaca per la seva tasca aTV3, on ha presentat programes com "Els matins d'estiu" i "Tot es mou". Més enllà de la seva carrera professional, Eroles és un fervent defensor de la cultura catalana i un home profundament vinculat a la seva família. Recentment, va compartir a les seves xarxes socials una experiència que fusiona ambdós aspectes: una visita al restaurant 'La Nova Premsa' a Sant Pere de Ribes, on la seva filla gran, la Júlia, treballa.

Una trobada familiar en un entorn especial

'La Nova Premsa' es defineix com una "taverna típica catalana i centre d'art", oferint un ambient que combina la gastronomia local amb expressions artístiques. Per a Eroles, aquest lloc no només representa un espai on gaudir de la cuina catalana, sinó també un punt de trobada familiar. Durant la seva visita, va destacar l'oportunitat de "fer país" degustant vins autòctons, com el xarel·lo i la malvasia de Sitges, cultivats al Massís del Garraf. Aquest detall subratlla el seu compromís amb la promoció de productes locals i el seu orgull per les arrels catalanes.

La presència de la seva filla Júlia al restaurant afegeix un valor sentimental a l'experiència. Eroles va expressar la seva satisfacció en ser atès per ella, ressaltant la connexió entre la seva vida personal i la seva passió per la cultura catalana. Aquest moment familiar se suma a altres que ha compartit a les xarxes, com quan la seva filla Berta va cantar a les noces d'or dels seus avis, celebrades també en un entorn proper a Sant Pere de Ribes.

Compromís amb la cultura i el territori

Jordi Eroles és conegut per la seva defensa de la llengua i la cultura catalanes, aspectes que reflecteix tant en la seva feina periodística com en la seva vida quotidiana. La seva elecció de 'La Nova Premsa' no és casual; el restaurant encarna l'essència de la tradició catalana, oferint plats típics i promovent l'art local. Aquest compromís s'alinea amb iniciatives com la Marca Cuina Catalana, que busca preservar i difondre la gastronomia de la regió.

A més, Eroles és un entusiasta de l'esport i la natura. Sovint comparteix a les seves xarxes socials imatges de les seves curses pels paisatges de Ribes, destacant la bellesa de l'entorn i la seva connexió amb la terra. Aquesta passió per l'esport i la natura complementa la seva dedicació a la cultura i la família, formant un retrat integral de la seva vida i valors.

Experiència a La Nova Premsa

La publicació d'Eroles sobre la seva experiència a 'La Nova Premsa' ha generat diverses reaccions a les xarxes socials. Seguidors i amics han elogiat el seu suport als negocis locals i el seu orgull familiar. Aquest tipus d'interaccions posa de manifest la importància de figures públiques que promouen la cultura i l'economia locals, inspirant altres a seguir el seu exemple.

Accions com les d'Eroles ajuden a mantenir vives les tradicions i donar suport a les comunitats locals. La seva visita a 'La Nova Premsa' no només és un acte personal, sinó també un gest que reforça la importància de la gastronomia i la cultura catalana en el teixit social.